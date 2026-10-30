Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«МТС Линк» автоматизировал анализ активности на вебинарах с помощью искусственного интеллекта

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила новый формат отчета по вебинарам. Искусственный интеллект помогает оценить активность участников, узнать, какие темы вызвали наибольший интерес, и определить, с кем стоит связаться по итогам мероприятия. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

ИИ-отчет содержит три вкладки. На первой представлено общее резюме активности: как прошел вебинар, какие темы вызвали интерес и стали поводом для обсуждения. На второй — вопросы участников, сгруппированные по темам. Третья вкладка содержит список участников с оценкой уровня вовлеченности каждого из них.

Отчет полезен для организаторов любых видов вебинаров. В частности, после маркетинговых мероприятий особенно актуальны списки наиболее вовлеченных участников. Для каждого из них ИИ генерирует список интересных тем на основе вопросов и сообщений, которые они написали в чате. Отделы продаж могут связаться с этими участниками в первую очередь, уже зная, о чем именно стоит с ними поговорить.

Для HR и команд, ответственных за корпоративное обучение, отчет может стать индикатором качества контента. Организаторам теперь не нужно просматривать запись мероприятия, чтобы понять, насколько содержание вебинара отвечало запросам аудитории, какие его фрагменты оказались неинтересными, а какие — удачными.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

ИИ-отчет доступен всем пользователям сервиса Вебинары от «МТС Линк».

«Искусственный интеллект постепенно меняет подход компаний к аналитике: из инструмента для подведения итогов она превращается в основу для принятия решений. Это меняет требования к цифровым продуктам: важно, чтобы они помогали бизнесу извлекать практическую пользу из данных без значительных затрат времени и ресурсов. Мы видим в этом одно из перспективных направлений развития платформ для совместной работы», — сказал руководитель направления «Обучение» «МТС Линк» Евгений Ленский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

«Яндекс» потерял в прибыли из-за увлечений ИИ и музыкой

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Взломана крупнейшая в мире криптобиржа. Украдено $6,3 миллиарда

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

А вы поверили. Mail.ru отобрала у пользователей бесплатный терабайт в облаке, который дарила навсегда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще