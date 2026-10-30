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«МегаФон» ускорил сеть для прибывающих в Гагарин Смоленской области

«МегаФон» сообщил о запуске нового телеком-оборудования на въезде в город Гагарин Смоленской области. Зона покрытия охватила железнодорожный вокзал и жилые дома в окрестностях. Местные жители, а также пассажиры ж/д станции получили ускоренный в несколько раз 4G-интернет.

Через вокзал Гагарина проходят поезда, следующие в Смоленск, Минск, Брест и Калининград, а из Москвы сюда можно за пару часов добраться на «Ласточке». Пассажирам поездов и встречающим теперь проще посмотреть электронный билет, вызвать такси, построить маршрут или скоротать время в пути, скачав сериал или подкаст в дорогу.

Сигнал улучшился и в жилых кварталах в районе пересечения улиц Гагарина и 50 лет ВЛКСМ. Со скоростью интернета до 100 Мбит/c можно комфортно смотреть ролики в высоком качестве, общаться по видеосвязи и делиться фотографиями в соцсетях.

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Также в зоне охвата новой Сети стали доступны звонки по технологии VoLTE: разговор проходит в стандарте 4G, что даёт чистый звук без лишних шумов, при этом интернет-соединение не прерывается во время разговора.

«Вокзал — это ворота города. В Гагарине он служит не только местным жителям, но и многим туристам, которые прибывают, чтобы посетить Музей Первого полёта, Дом космонавтов, где под стеклом стоит знаменитая „Волга“, а также музей семьи Гагариных в Клушино. Для гостя важно с первых минут быть на связи: вызвать такси, построить маршрут к достопримечательностям или найти гостиницу, где он остановился. Именно поэтому мы усилили сеть у вокзала, и в дальнейшем продолжим укреплять связь в городе», — сказал директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

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