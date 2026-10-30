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«МегаФон» ускорил мобильный интернет на трассах М7 и М8

Инженеры «МегаФона» расширили покрытие мобильной сети на подмосковных участках федеральных трасс М7 «Волга» и М8 «Холмогоры». Оператор построил более десятка новых базовых станций на оживлённых выездах из столицы, связывающих Москву с соседними регионами. Новое оборудование позволило увеличить покрытие и ёмкость сети, благодаря чему абоненты смогут на более высоких скоростях пользоваться любимыми сервисами в дороге.

Базовые станции появились на подмосковных участках Ярославского и Горьковского шоссе. На трассе М8 «Холмогоры» оборудование построили вблизи Мытищ и Королёва, а на М7 «Волга» — неподалёку от Балашихи. Эти направления ежедневно используют жители столицы и Подмосковья, отправляясь на работу, в деловые поездки и путешествия. На подмосковных участках магистралей пересекаются потоки местного и транзитного транспорта, что создаёт дополнительную нагрузку на мобильную сеть.

О востребованности мобильного интернета на этих направлениях свидетельствует объём передаваемых данных. По данным аналитиков «МегаФона», с начала осени абоненты на участках трасс М7 и М8 в Московской области использовали более 10 ТБ мобильного трафика, что сравнимо с прослушиванием 68 тыс. часов музыки в высоком качестве.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Строительство новых базовых станций позволило расширить зону покрытия и увеличить ёмкость сети. Дополнительное оборудование помогает справляться с высокой нагрузкой, когда большое количество абонентов в дороге одновременно пользуются интернетом. Теперь пассажиры смогут с большим комфортом пользоваться социальными сетями и мессенджерами, а водители — строить маршруты и получать актуальную информацию о дорожной обстановке.

«Федеральные трассы — это настоящие артерии, связывающие между собой всю страну. Мы уделяем особое внимание развитию сети на таких направлениях. Благодаря строительству новых базовых станций на участках М7 и М8 скорость мобильного интернета достигает 110 Мбит/с. Это позволяет абонентам пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи во время поездок», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Москве Тимур Фахрутдинов.

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