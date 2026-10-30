«Магнит Доставка» за девять месяцев 2026 г. удвоила количество заказов через собственное приложение

Сервис «Магнит Доставка» подвел итоги работы за третий квартал и девять месяцев 2026 г. По итогам III квартала 2026 г. количество заказов увеличилось более чем в полтора раза, в том числе количество заказов через собственное приложение ритейлера - на 77,6%. За январь–сентябрь 2026 г. общее количество заказов выросло почти в 1,7 раза, а через собственное приложение — вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Общий онлайн-оборот товаров (GMV) «Магнит Доставки» увеличился на 62,6% в III квартале 2026 г. и на 68,1% за девять месяцев.

Доставка через собственное приложение «Магнит» продолжает расти опережающими темпами благодаря продолжающимся технологическим улучшениям и совершенствованию клиентского опыта. В числе факторов роста компания выделяет качество сборки, скорость и удобство доставки, работу над ассортиментным и ценовым предложением и развитие персонализированных промо-механик.

Среднее время доставки экспресс-сервисов по всей стране составило 32 минуты.

«Магнит Доставка» продолжила расширять ассортимент за счет развития дарксторов «Мигом» и «М.Косметик». В III квартале 2026 г. уникальный ассортимент только в онлайне вырос до 22,4 тыс. SKU. Новые позиции востребованы покупателями: в дарксторах «М.Косметик» новинки присутствуют в 82% чеков.

Компания начала расширять географию присутствия продовольственных дарксторов «Мигом». В сентябре 2026 г. четыре новых даркстора открылись в Тюмени – первом городе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где представлен этот формат.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит Доставка» группы компаний «Магнит»: «Сервис «Магнит Доставка» продолжает динамично и устойчиво расти благодаря непрерывному совершенствованию клиентского опыта – в области функционала приложения, персонализации предложения, скорости доставки и точности сборки заказов. Такой комплексный подход позволяет нам делать онлайн-покупки в «Магните» удобнее и доступнее для все большего числа людей. Для наших покупателей важно не только быстро получить заказ, но и быть уверенными в качестве сервиса и выгоде покупки».