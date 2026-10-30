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Компания «Е-Флопс» создала модульный сервер М2

Компания «Е-Флопс» разработала модульный сервер М2. Это продукт, адресованный рынку коммерческих ЦОД и суперкомпьютеров, призванный обеспечить заказчикам преимущество в энергоэффективности, плотности вычислений и ТСО (совокупной стоимости владения). По оценке компании, М2 – единственный разработанный и производящийся в России ARM-сервер, сравнимый по производительности на стойку с ведущими мировыми аналогами. Об этом CNews сообщил представитель «Е-Флопс».

Серверная платформа М2 построена по принципу гибридной вычислительной архитектуры, позволяющей собирать десятки конфигураций с использованием различных семейств центральных процессоров, комбинируемых с GPU- и NPU-ускорителями. В составе сервера М2 доступно 11 моделей вычислительных модулей, включая 6 новых, среди которых появились и однопроцессорные конфигурации. Список доступных GPU- и NPU-ускорителей превышает десяток моделей для различных задач и включает отечественные решения.

С технической точки зрения М2 превосходит более раннюю платформу М1 по большинству параметров. Ключевое отличие сервера М2 в применении в вычислительных модулях новой материнской платы MBS02 – «Лена» с высокопроизводительными процессорами архитектуры ARM64, обеспечивающими в 2,5 раза больше ядер и объем памяти до 4 ТБ. Сервер М2 способен обеспечить до 2560 универсальных вычислительных ядер на шасси 6U и более 20 тыс. таких же ядер на серверную стойку, а также обеспечивает наличие специализированных ядер для всего спектра векторных вычислений, количество которых варьируется от выбранных заказчиком исполнений, поддерживаемых М2.

Еще более плотный дизайн системной платы «Лена» позволил разместить 16 слотов под модули памяти против 12 в «Ключевской», при этом обеспечив улучшенное охлаждение. В итоге диапазон температур эксплуатации расширен до +45 С0. При этом шасси для обеих платформ остаётся единым, что гарантирует совместимость, упрощает масштабирование инфраструктуры, обеспечивает гибкость конфигураций и защиту инвестиций заказчиков. М2 по-прежнему доступна в тех же исполнениях, что и М1: для классических ЦОД (19") и для ЦОД стандарта OCP с поддержкой напряжений и 12 В, и 48 В.

В шасси М2 усовершенствована система охлаждения: улучшена работа флапперов (жалюзи) модулей охлаждения, а также доработана электронная и программная части управления вентиляторами, переработана плата распределения питания. Изменена механическая часть платформы М2: усилена жёсткость конструкции в отдельных узлах корпуса, облегчено извлечение служебного модуля, а количество пластиковых деталей в конструкции сведено к минимуму. Улучшены эксплуатационные параметры: добавлены элементы «безотвёрточной» сборки-разборки корпусов для упрощения обслуживания и сокращения времени инженерных работ. Разработана и протестирована индивидуальная упаковка, обеспечивающая надёжную транспортировку М2 в любую точку России.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сервер М2 успешно прошёл тепловые испытания в термостенде и подтвердил возможность его использования в инфраструктуре ЦОД с фрикулингом. Это технология естественного охлаждения без использования компрессоров, крайне востребованная в крупнейших передовых ЦОД, позволяет значительно снижать стоимость эксплуатации вычислительных мощностей.

Новые процессоры ARM64 оптимизированы для облачных и контейнерных нагрузок, искусственного интеллекта, обработки больших данных и совместимы с несколькими сотнями наименований прикладного ПО с открытым кодом. Использование гибридной вычислительный архитектуры, позволяющей собирать конфигурации не только с GPU, но и с перспективными NPU-ускорителями, расширяет спектр решаемых задач новой серверной мультиплатформенной системы М2.

«Создание модульного сервера М2 – закономерный этап развития нашей продуктовой линейки. Новый мультиплатформенный сервер, построенный на материнской плате «Лена» с увеличенным количеством слотов памяти, процессорных ядер и поддержкой различных типов ИИ-ускорителей, открывает перед заказчиками возможности для решения широкого спектра задач, а улучшенная эргономика и технологичность сборки сокращают время обслуживания. Мы получили не просто апгрейд, а новую современную гибридную платформу, готовую к самым высоким нагрузкам», – отметил руководитель конструкторского отдела компании «Е-Флопс» Сергей Пономарёв.

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