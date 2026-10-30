Кирилл Меньшов: более половины команд Сбербанка перешли на генеративную разработку

Более половины команд-разработчиков Сбербанка перешли на генеративную разработку — модель создания цифровых продуктов, в которой искусственный интеллект становится не дополнительным инструментом, а неотъемлемой частью производственного процесса, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк активно переходит к модели GenAI-native, при которой процесс создания программного обеспечения выстраивается вокруг искусственного интеллекта. Один из основных подходов — Spec-Driven Development (SDD), или разработка на основе спецификаций: ИИ ведет подробное техническое описание программы и постоянно обновляет его по мере изменения кода.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Мы массово переходим на GenAI-native разработку — она невозможна без искусственного интеллекта. Например, ИИ теперь ведёт полную спецификацию исходного кода. Раньше документация устаревала еще до выпуска продукта, а поддерживать ее в актуальном состоянии человеку было крайне сложно. Сейчас этим занимается искусственный интеллект. В этом месяце в Сбере больше 50% команд перешли на генеративную разработку».

Распространение ИИ меняет и требования к самим инженерам. При этом, считает Кирилл Меньшов, говорить об исчезновении профессии разработчика преждевременно. Искусственный интеллект берет на себя часть привычных задач, но потребность в инженерных компетенциях сохраняется. По наблюдениям Кирилла Меньшова, опасения, что начинающим разработчикам будет не на чем учиться из-за автоматизации простых задач, пока не оправдываются.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Инженерия никуда не уходит. Меняется способ инженерии. Самый простой пример — как мы переходили на станки с числовым программным управлением. Были большие залы с ручными станками, потом появились станки с ЧПУ. Как производился продукт, так и производится, но иначе. Главный вопрос, который всех нас беспокоит: как мы будем воспитывать новых специалистов, если простые задачи забирает искусственный интеллект? Но чтобы стать хорошим трактористом, точно ли надо сначала выкопать много канав лопатой? Наверное, нет. Мы видим, что молодое поколение, которое уже пользуется ИИ-сервисами, прекрасно адаптируется в компании, начинает управлять агентными системами и показывает хорошие результаты».