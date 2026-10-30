ИТ-холдинг «Т1» автоматизировал процессы в операционных перинатального центра ГКБ №7 в Казани

ИТ-холдинг «Т1» совместно с партнером ООО «Кваттролаб» завершили пилотный проект по автоматизации процессов в перинатальном центре ГКБ №7 в Казани на базе отечественного программного продукта «РАИСа». Цифровизация затронула работу анетезиологов в пяти операционных блоках. Пилотный проект стал логичным продолжением партнерства в сфере создания цифровых сервисов в медицине, заключенного между ИТ-холдингом «Т1» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Татарстана. Результаты внедрения прошли приемку в присутствии министра здравоохранения Республики Татарстан Альмира Рашидовича Абашева. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Операционные блоки и отделения реанимации — самые насыщенные техникой подразделения больниц, но именно они чаще всего остаются вне цифрового контура. По данным исследования «Цифровизация службы анестезиологии и реаниматологии», в 89% российских стационаров анестезиологическое и реанимационное оборудование не подключено к медицинской информационной системе. Показатели мониторов врачи и медсестры по-прежнему переписывают в карты вручную, а на оформление документов медработники тратят от 30% до 50% рабочего времени. Для перинатальных центров эта проблема особенно чувствительна – анестезиология-реаниматология и акушерство возглавляют списки самых дефицитных медицинских специальностей, и время каждого врача у операционного стола на счету.

Перинатальный центр ГКБ №7 открылся в 2024 г. и сегодня проводит более 9 тыс. родоразрешений в год. Здесь выполняют плановые и экстренные операции у беременных и рожениц, в том числе из группы высокого риска.

В ходе пилота специалисты ИТ-холдинга «Т1» совместно с партнером «Кваттролаб» интегрировали оборудование в единую цифровую среду с автоматической передачей данных в режиме реального времени. Созданная система объединила 10 единиц медицинского оборудования: мониторы пациентов и наркозно-дыхательные аппараты. Данные с оборудования автоматически загружаются в цифровую среду, это более 250 полученных параметров, в том числе такие, как показатели гемодинамики и оксигенации, вентиляции и дыхательного контура, состав газовой смеси и расход анестетика, скорость и объем инфузий.

Все это позволит медицинскому персоналу оперативно получать данные, необходимые для принятия точных и обоснованных решений во время оказания помощи пациентам. Врачи, чья работа попала в скоуп пилотного проекта, смогли значительно снизить объем ручной работы, связанной с заполнением протоколов, утвержденных приказом Минздрава России № 530н, медицинских карт и назначений и сэкономить до 50% времени персонала на документацию. Настроенные оповещения об инцидентах дают возможность руководителю отделения анестезиологии-реанимации проводить мониторинг в режиме реального времени. А для руководства перинатального центра система обеспечила базу для принятия взвешенных управленческих решений по загрузке и планированию работы операционного блока.

«Качество первичных данных – важнейший элемент качества медицинской помощи в целом. Особенно это актуально для операционных и реанимационных отделений, где используется большое количество следящей аппаратуры, а информация о состоянии пациента должна собираться часто, точно и объективно. Цифровые решения позволяют структурировать эти данные, оперативно получать информацию о состоянии пациента и использовать ее для оценки текущей ситуации и последующего анализа. На примере перинатального центра ГКБ №7 мы видим, как такие технологии могут применяться на практике и объединять различные функции для работы с медицинскими данными. В перспективе хотелось бы видеть развитие прогнозных моделей, которые позволят использовать накопленную информацию еще эффективнее. Уверен, что за подобными системами будущее здравоохранения – как в Татарстане, так и во всем мире. Именно поэтому так важно поддерживать инициативы технологических партнеров, которые помогают развивать медицину, опираясь на точные и объективные данные», —сказал министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

«Главный смысл любой цифровизации в медицине – не в количестве подключенных аппаратов, а в том, чтобы врач уделял больше времени пациенту, а не бланкам и протоколам. Решения по-прежнему принимает доктор, но система берет на себя рутину и следит, чтобы ни одна цифра, ни один показатель не потерялись. Пока данные с мониторов, наркозных аппаратов и ИВЛ не будут собраны в единую систему, разговор о цифровизации отделений реанимации и анестезиологии был бы преждевременен. У нас уже есть опыт подобных проектов, в частности, в этом году мы успешно провели цифровизацию 21 операционной в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». Экспертиза наших специалистов теперь выходит на новый уровень», — сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

«В рамках этапного развития цифровизации в области анестезиологии и реаниматологии, в Перинатальном центре ГКБ№7 им. М.Н.Садыкова реализован важный шаг в обеспечении цифровой зрелости клиники и персонала. Внедрена система интеграции показателей медицинского оборудование отделения анестезиологии и реанимации в медицинскую информационную систему, что позволило автоматизировать не только электронный документооборот, но и повысить объективизацию медицинских данных в ЕГИС. Реализация данного проекта в короткие сроки продемонстрировала улучшение качества и безопасности оказания специализированной медицинской помощи в службе анестезиологии и реаниматологии», – сказал главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова г. Казани Александр Ванюшин.

«Наша область, как ни одна другая в здравоохранении, энергозатратна для персонала, который сталкивается с необходимостью обработки большого количества информации для выбора правильного алгоритма лечения или проведения анестезиологического пособия. Кроме снижения нагрузки при формировании документооборота, данная система имеет элементы искусственного интеллекта, что позволяет значимо снизит частоту возникновения нежелательных событий и избежать ошибок», – сказал он.