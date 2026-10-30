ИТ-экосистема «Лукоморье» и «Поволжский удостоверяющий центр» объединят российское ПО и защиту информации для заказчиков Татарстана

ИТ-экосистема «Лукоморье» и «Поволжский удостоверяющий центр» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены вместе вести проекты, в которых продукты «Лукоморья» будут внедрены в информационные системы с повышенными требованиями к защите информации. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморье».

Для государственных, муниципальных и коммерческих заказчиков Татарстана это означает, что выбор российского прикладного ПО, построение системы защиты и подготовку к аттестации можно будет провести в одном проекте.

Государственные информационные системы, системы с персональными данными и автоматизированные системы промышленных объектов можно вводить в эксплуатацию только после того, как подтверждено соответствие их защиты требованиям регуляторов. С 1 марта 2026 г. государственные информационные системы аттестуются по приказу ФСТЭК России № 117, в котором отражены новые требования защиты веб-приложений и программных интерфейсов (API), удаленного доступа и работы подрядчиков. Поэтому при переходе на российское ПО в 2026-2027 гг. заказчику важно с самого начала учитывать, как прикладное программное обеспечение будет работать вместе с используемыми средствами защиты информации, а также потребуется сразу приступить к подготовке документации для последующего прохождения оценки соответствия информационной системы.

Направления совместной работы, предусмотренные соглашением

Совместные проекты для заказчиков Республики Татарстан: внедрение продуктов «Лукоморья» в защищенном контуре, построение системы защиты информации и аттестация информационных систем по требованиям ФСТЭК России.

Проверка совместной работы продуктов «Лукоморье» со средствами защиты информации и российскими операционными системами, которые применяются в проектах «Поволжского удостоверяющего центра», и подготовка типовых конфигураций.

Методическая поддержка заказчиков при подготовке к аттестации информационных систем, построенных на продуктах «Лукоморья».

Проработка сценариев использования технологий электронной подписи в процессах, которые автоматизируются на продуктах «Лукоморья», и адаптация продуктов к таким сценариям.

Участие специалистов «Поволжского удостоверяющего центра» в митапах, хакатонах и прочих мероприятиях, посвященных безопасности новых продуктов ИТ-экосистемы «Лукоморье», а также и обмен экспертизой в области выявления и устранения угроз безопасности информации.

Проведение совместных отраслевых мероприятий для заказчиков региона.

Продукты «Лукоморья» разворачиваются в инфраструктуре заказчика по модели on-premise и внесены в реестр российского ПО Минцифры России. Платформа управления сервисами «Диво» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Проведенные испытания регулятора подтвердили соответствие модулей «Диво Сервис», «Диво Портал» и «Диво Мера» требованиям по безопасности информации. В платформе реализованы идентификация и аутентификация пользователей, управление доступом и регистрация событий безопасности. Сертификат действует до 25 августа 2031 г. и позволяет использовать «Диво» в проектах, где применение сертифицированного ПО является обязательным требованием.

«Крупные коммерческие и государственные заказчики выбирают российское ПО не только по функциональным критериям. Зачастую для них также важно, насколько быстро можно ввести в эксплуатацию новую систему с учетом действующих требований информационной безопасности. При создании своих продуктов мы закладываем безопасность в архитектуру своих продуктов и регулярно подтверждаем это сертификацией и успешным прохождением инспекционного контроля. Сотрудничество с "Поволжским удостоверяющим центром" позволит нам предлагать заказчикам Татарстана готовые решения, которые с самого начала проектируются под актуальные требования регуляторов», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Заказчики все чаще приходят к нам с задачей защитить уже выбранную российскую систему, и чем раньше мы подключаемся к проекту, тем проще ее аттестовать. Сотрудничество с ИТ-экосистемой "Лукоморье" позволит учитывать требования к защите информации еще на этапе внедрения прикладного ПО, а нашим специалистам – глубже разобраться в современных российских программных продуктах. Для предприятий Татарстана, предъявляющих повышенные требования к защите информационных систем, это будет означать сокращение пути от выбора системы до ее законной эксплуатации в защищенном контуре», – сказал Дмитрий Кибенко, директор «Поволжского удостоверяющего центра».