«Инкаб» представил отдельные операционные и финансовые метрики за 9 месяцев 2026 года и подтверждение прогноза на 2026 г.

ПАО «Инкаб Холдинг» (INCB), технологический холдинг, разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России и СНГ, публикует отдельные операционные и финансовые результаты своей деятельности за 9 месяцев и III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Инкаб Холдинга».

По итогам 9 месяцев объем реализации кабеля составил 58,32 тыс. км, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Суммарная длина оптического волокна в составе реализованного кабеля составила 704 тыс. км (-1,4% г/г). Данная динамика отражает вклад нового продукта, запущенного в серийное производство в 2026 г. (1,2 тыс. км кабеля в июне-сентябре), и изменение структуры продаж в пользу кабелей с меньшим числом волокон.

В III квартале 2026 г. «Инкаб» продолжил развитие продуктовой линейки и работу над расширением присутствия в перспективных сегментах кабельного рынка.

Новые продукты. В III квартале подводный волоконно-оптический кабель перешел от опытных образцов к серийному производству (подробнее ниже). В августе Компания спроектировала и изготовила для радиоастрономической обсерватории специальную версию диэлектрического кабеля ДПО на 192 волокна при стандартной максимальной емкости линейки 144 волокна. Конструкция полностью без металла: кабель не проводит ток, не требует заземления и не создает помех, что критично для радиотелескопов. Заказ отгружен в полном объеме.

Для нефтегазовой отрасли в июле представлен скважинный кабель ProTEC-C для непрерывного мониторинга добычи на глубине более 3 км. Корпус из трубки, сформированной из ленты сплава 825, обеспечивает стойкость к сероводороду и углекислому газу, а срок работы в скважине составляет 20-30 лет до планового капремонта.

Новые рынки. В отчетном периоде «Инкаб» расширил присутствие в Арктике: в июле ООО «Инкаб» заняло первое место в конкурсе проекта «Синергия Арктики» на поставку более 3,5 тыс. км оптического кабеля, это около половины объема проекта. Проект предусматривает строительство более 7 тыс. км ВОЛС в Арктике и труднодоступных районах Якутии и подключение 61 населенного пункта до конца 2028 года. Для проекта разработаны грунтовые кабели на 16, 24 и 48 волокон для вечномерзлых грунтов и подвесной кабель для сложных климатических условий. Кабель для этапа 2026 г. уже поставлен.

В августе компания подписала договоры на производство подводного волоконно-оптического кабеля на 2027 г. Объем контрактов существенно превышает параметры консервативной финансовой модели, которую Компания представляла инвесторам перед IPO.



Отдельным направлением развития остается производство подводного волоконно-оптического кабеля. В 2026 г. Группа «Инкаб» запустила специализированную производственную площадку в Приморском крае. В августе на площадке ООО «Инкаб Дальний Восток» в Приморском крае в установленный контрактом срок завершена приемка первой партии готового подводного кабеля, после чего кабель был погружен на судно-кабелеукладчик непосредственно с площадки: морской причал находится в 50 метрах от производственного корпуса. Завод, открытый в июне при поддержке Фонда развития промышленности (льготный заем по программе «Комплектующие изделия»), вышел на проектную мощность. Сердечник кабеля производится в Пермском крае, готовый кабель выпускается в Приморье. Конструкция с замковой броней и запатентованной системой герметизации сердечника позволяет выпускать строительные длины до 50 км без муфт, прокладывать кабель на глубине до 4 км и обеспечивает срок службы не менее 25 лет. Перспективы данного направления подтвердило участие Компании в конференции OMR в Санкт-Петербурге: освоение шельфа и Арктики формирует устойчивый запрос на отечественные подводные кабельные решения.

Решения для ЦОД развивает «Альфатек» (ООО «Аптрейд», 51% принадлежит группе с мая 2026 г.), которому в августе Совет директоров присвоил статус особо значимого дочернего общества. В сентябре на форуме «ЦОД-2026» компания продемонстрировала канал связи 400 Гбит/с, собранный полностью на российском оборудовании. Также запущен отдельный сайт направления кабельных сборок.

Ключевые финансовые показатели

Примечание: финансовые показатели за 9 месяцев и III квартал 2026 и 2025 гг. приведены по данным управленческой отчетности основных производственных площадок Группы. Отчетность по МСФО публикуется Группой по итогам полугодия и года; следующая отчетность по МСФО будет раскрыта по итогам 2026 г. Показатели за III квартал рассчитаны как разница между данными за 9 месяцев и I полугодие соответствующего года. EBITDA рассчитывается как валовая прибыль за вычетом коммерческих и административных расходов с добавлением амортизации основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования (методика соответствует п. 2.2 проспекта ценных бумаг Компании). Общий долг – кредиты и займы без учета обязательств по аренде, чистый долг – долг за вычетом денежных средств. EBITDA LTM – EBITDA за последние 12 месяцев (1 889 млн руб. на 30.09.2026).

Выручка ПАО «Инкаб Холдинг» за 9 месяцев 2026 года выросла на 20,9% до 4 576 млн руб. По итогам III квартала выручка достигла 2 460 млн руб., увеличившись на 94% год к году.

Рост выручки в III квартале обусловлен началом отгрузок подводного кабеля, выручка по которому признается во втором полугодии, а также поставками кабеля для проекта «Синергия Арктики».

EBITDA составила 1 521 млн руб., рентабельность EBITDA – 33,2% против 17,5% годом ранее. В III квартале EBITDA достигла 822 млн руб. при рентабельности 33,4%.

Рост рентабельности обусловлен увеличением доли маржинальных направлений в структуре продаж: подводного кабеля, скважинного кабеля для нефтегазовой отрасли и специальных кабельных решений.

Чистая прибыль за 9 месяцев составила 505 млн руб., за III квартал – 207 млн руб.

Рост чистой прибыли за 9 месяцев обусловлен увеличением EBITDA и снижением процентных расходов после погашения банковских кредитов за счет средств IPO. Чистая прибыль III квартала осталась на уровне прошлого года, поскольку в отчетном периоде учтены разовые расходы на проведение IPO. По итогам года их влияние будет компенсировано экономией на процентных расходах по погашенному кредитному портфелю.

На 30.09.2026 долг Группы (кредиты и займы) составил 2 315 млн руб., денежные средства – 2 215 млн руб., чистый долг – 29 млн руб. Отношение долга к EBITDA LTM составило 1,3х, чистого долга к EBITDA LTM – 0,06х против 4,01х на конец 2025 года. Таким образом, ориентир по чистому долгу по итогам 3 квартала (не более 1,5 млрд руб.), раскрытый Компанией в августе, выполнен. Значительная часть денежных средств сформирована авансом по контрактам на производство подводного кабеля на 2027 год. Средства IPO направлены на погашение банковских кредитов, как и было заявлено в проспекте.

По мнению компании, текущий уровень долговой нагрузки, достигнутый за счет погашения части обязательств после IPO, является комфортным. Существенное снижение процентных платежей оказывает положительный эффект на свободный денежный поток Компании, создавая дополнительный потенциал для роста акционерной стоимости.

Ольга Акинфиева, директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПАО «Инкаб Холдинг»: «2025 г. был очень сложным для всех российских производителей оптического кабеля: на фоне высокой ключевой ставки заказчики переносили инвестиционные программы, и рентабельность отрасли заметно снизилась. Поэтому рост EBITDA в сравнении с 9 месяцами 2025 г. отражает не только развитие нашего бизнеса, но и низкую базу прошлого года. При этом мы не рассматриваем рентабельность по EBITDA на уровне 33% как разовый пик. По нашей оценке, высокая маржинальность сохранится в ближайшие несколько лет: компании Группы являются уникальными в России производителями кабелей с высокой добавленной стоимостью – подводного, скважинного и специального кабеля, решений для ЦОД. Главная ценность нашего бизнеса – инженерно-технологическая команда Инкаба: такого разнообразного опыта в разработке и производстве сложных кабельных конструкций, на наш взгляд, нет больше ни у кого в стране. Учитывая результаты 9 месяцев 2026 г., мы подтверждаем годовой прогноз, публично представленный ранее».

Прогноз на 2026 год

Основываясь на результатах за 9 месяцев 2026 г., компания подтверждает ранее опубликованный прогноз ключевых финансовых показателей на 2026 год, согласно которому: выручка Группы составит 7,5 млрд руб.; чистая прибыль достигнет 1,3 млрд руб.; EBITDA прогнозируется в диапазоне 2,0–2,2 млрд руб.