ИИ помогает взыскивать просроченную задолженность россиян

Коллекторское агентство «Воксис» внедрило искусственный интеллект (ИИ) для распознавания и анализа документов по просроченным долговым обязательствам. Система распознает 50 тыс. комплектов в месяц: судебные решения, приказы, определения и исполнительные листы. Об этом CNews сообщили представители компании «Биорг».

Автоматизирован процесс обработки документов, на который иначе потребовалось бы нанимать двух дополнительных сотрудников. Технологию интеллектуального извлечения и анализа данных разработала компания «Биорг», резидент «Сколково».

Модель, которую обучили на размеченных корпусах судебных и исполнительных документов, умеет работает с многостраничными PDF, определяет отдельные документы в большом файле по совокупности признаков и сохраняет исходные параметры. Это упрощает работу с комплектами и поиск данных по базе.

Отечественная разработка на базе ИИ автоматически извлекает данные, включая номер и дату документа, пол и ФИО должника, сумму задолженности.

«Раньше сотрудники регистрации входящих документов вручную составляли реестры и переносили данные в CRM. Это затягивало процесс и замедляло передачу судебных приказов на предъявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). После внедрения IDP-решения рутина сократилась: коллеги занимаются верификацией и профильными задачами, а не механическим вводом. Минус две вакансии, которые мы не открывали», — сказали в «Воксис».

Теперь специалист загружает скан-копии документов в формате PDF в сервис «Биорг», а распознанные данные поступают на проверку прямо в юридический департамент, а после – в модуль обновления учетной системы, где выполняется маппинг атрибутов. В информационную систему попадают только нормализованные данные.

«Архитектурно решение «Биорг» построено как модульный API-сервис, что позволяет тиражировать сервис без перестройки ИТ-ландшафта заказчика. Технология работает в банковском сегменте, ЖКХ и телекоме, где объемы многостраничных комплектов очень высоки. Техническая задача, которую мы в том числе решили для «Воксис», – не просто распознать текст, а корректно определить многостраничный «склеенный» PDF, где документ может начинаться на одной странице, а заканчиваться на другой, в произвольном порядке», – сказала генеральный директор «Биорг» Дарья Джанкотти.

По данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2026 г. объем просроченной задолженности превысил 1,5 трлн руб., а нагрузка на районные суды и территориальные органы ФССП растет двузначными темпами при той же численности сотрудников. Коллекторские агентства, банки и МФО обрабатывают миллионы исполнительных документов в год. Каждая пара рук на рутинной сортировке – прямые издержки в условиях кадрового дефицита.