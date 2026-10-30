«Группа Астра» и НПК «Атроник» договорились о технологическом сотрудничестве в сфере спецвычислителей

«Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и НПК «Атроник», разработчик и производитель спецвычислителей для железнодорожного, морского транспорта и авионики, подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Партнерство направлено на обеспечение совместимости процессорных модулей, выпускаемых НПК «Атроник», с операционной системой Astra Linux Embedded. Это расширяет возможности применения российских программных и аппаратных технологий в транспортной отрасли, в промышленности и в системах специального назначения, в том числе рассчитанных на работу в сложных условиях эксплуатации.

Компании сотрудничают с 2022 г.: совместная работа программных продуктов уже реализована в устройствах для железнодорожного транспорта и систем специального назначения. Интеграция продуктов позволяет заказчикам выполнять требования действующей нормативной базы и повышать технологическую независимость используемых решений. Особое значение такое сотрудничество имеет для проектов с длительным жизненным циклом, где критически важны стабильность поставок, техническая поддержка, ремонтопригодность и возможность развития изделия в рамках выбранной архитектуры.

Развитие взаимодействия НПК «Атроник» и «Группы Астра» позволит распределить объем работ по интеграции аппаратной платформы и операционной системы между профессионалами. Это оптимизирует труд и обеспечит своевременный вывод на рынок продуктов с преемственностью выпускаемых аппаратных платформ. Для рынка в целом это означает снижение импортозависимости и рост доверия к вычислительным системам и комплексам заказчиков с точки зрения информационной безопасности.

«НПК „Атроник“ разрабатывает вычислительные платформы для задач, в которых особенно важны надёжность, длительный жизненный цикл и соответствие нормативным требованиям российских регуляторов. Взаимодействие с Astra Linux создает дополнительные возможности для производителей специализированного оборудования в части снижения трудозатрат на обеспечение совместимости и повышения конкурентоспособности и безопасности. Наша общая задача — сделать применение российских технологий более практичными и удобными для разработчиков вычислительных систем и конечных пользователей», — отметил Сергей Казаков, исполнительный директор НПК «Атроник».

«Специализированные вычислители для транспорта и систем особого назначения эксплуатируются годами и даже десятилетиями, и программная среда для них должна быть такой же надежной и предсказуемой, как само оборудование. Сотрудничество с НПК „Атроник“ позволяет обеспечить интеграцию Astra Linux Embedded с встраиваемыми процессорными модулями, для применения на объектах КИИ, систем специального назначения, транспортной инфраструктуре, с учетом требований к длительному жизненному циклу изделий. Такие партнерства позволяют заказчикам получать отечественные программно-аппаратные платформы, которым можно доверять на всем сроке эксплуатации», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».