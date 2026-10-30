«Горпроект» объединил рабочие процессы и корпоративную жизнь на HRM-платформе K-Team, разработанной «Корус Консалтинг»

«Корус Консалтинг» запустил HRM-платформу K-Team для проектного института «Горпроект». Решение, построенное на базе «Битрикс24», объединяет корпоративные сервисы (от информирования персонала и внутренних коммуникаций до совместной работы над проектами и обмена опытом) в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Раньше в компании «Горпроект» не было корпоративной платформы для совместной работы и оптимизации HR-процессов. При этом число задач увеличивалось по мере роста бизнеса: требовалось повысить вовлеченность сотрудников в корпоративную культуру, создать единое информационное пространство, упростить совместную работу и сделать корпоративные сервисы более прозрачными и доступными. Для решения этих задач компания выбрала K-Team HRM – готовое коробочное решение, которое расширяет возможности «Битрикс24» в части управления персоналом, внутренних коммуникаций и обмена опытом.

Специалисты «Корус Консалтинг» развернули платформу, настроили интеграцию с «1С:ЗУП», провели тестирование и обучили ключевых пользователей. В личном кабинете сотрудника теперь отображается актуальная информация из «1С:ЗУП» – фотографии, контакты, календарь мероприятий, бронирование переговорных. Главная страница портала выполнена в строгом соответствии с брендбуком, теперь на ней можно просматривать основные виджеты, новости и события, а также получать быстрый доступ к корпоративным сервисам и заявкам. Особое внимание уделили организационной структуре, которая представлена в двух форматах (древовидном и списком), что позволяет быстро находить информацию о коллегах, их руководителях и подразделениях.

Новая платформа позволяет проводить внутренние групповые видеозвонки в закрытом контуре. Кроме того, на портале активно используется интерактивная карта офиса, на которой отмечены рабочие места, закрепленные за сотрудниками.

Новостная лента на портале формируется с помощью удобного конструктора, позволяющего добавлять к тексту видео и изображения. Администраторы могут настраивать таргетинг, чтобы информация попадала только в те подразделения, для которых она актуальна – это заметно снижает информационный шум и повышает внимание к событиям. Сотрудники также получают уведомления по электронной почте о важных изменениях на портале.

Один из приоритетов компании – накопление проектного опыта и обмена знаниями внутри компании. Поэтому команда компании «Горпроект» развивает базу знаний. Здесь создаются статьи, систематизируются документы и проектный опыт. Особое внимание уделяется актуальности информации: реализована история изменений версий, а загрузка материалов доступна только администраторам. Быстрый поиск обеспечивает продуманная система тегов и фильтров.

«Компания “Горпроект” гордится своей корпоративной культурой, основанной на общих ценностях, обмене опытом, открытости и активном участии в жизни команды. Нам хотелось, чтобы эта среда получила продолжение и в цифровом пространстве. Поэтому портал стал не только эффективным инструментом для решения рабочих задач, а по сути – нашей внутрикорпоративной социальной сетью. Здесь коллеги узнают новости, обсуждают ключевые события в компании, вносят предложения, просматривают фотографии в медиагалерее и помогают быстрее адаптироваться новым сотрудникам. Для нас важно, чтобы за рабочими задачами сотрудники видели друг в друге не только специалистов, но и людей с общими интересами. Платформа помогает поддерживать эти связи и сохранять ощущение единой команды по мере роста компании», – сказала Елена Буравцева, руководитель службы по работе с персоналом АО «Горпроект».

«Проект – пример того, как стандартная платформа Битрикс24 вместе с K-Team HRM становится полноценной HR-экосистемой, консолидирующей все кадровые процессы. Решение обеспечивает измеримое снижение операционных затрат, а также повышение вовлеченности и удержания ключевых сотрудников за счет развития базы знаний, автоматизации процессов адаптации и системы мотивации. Платформа масштабируется синхронно с ростом компании без потери производительности», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».