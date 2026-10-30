Глава MANGO OFFICE: рост бизнеса не обязательно требует увеличения штата

На форуме «Территория» Денис Голованов рассказал, как цифровые сотрудники могут изменить организацию работы, и представил перспективное направление развития MANGO OFFICE.

29-30 октября 2026 года в Санкт-Петербурге прошел форум «Территория», организованный «Ростелекомом». Одной из тем мероприятия стало развитие технологий и их влияние на работу бизнеса.

Генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов выступил на сессии «Четыре решения «Ростелекома» для будущего бизнеса» с докладом «Больше бизнеса — не обязательно больше людей».

Он предложил пересмотреть привычный подход к масштабированию компаний: когда объем работы растет, руководители прежде всего рассчитывают, сколько дополнительных сотрудников потребуется. Однако часть задач уже можно автоматизировать, а в перспективе - передавать цифровым исполнителям.

Сегодня специалисты нередко тратят значительную часть рабочего времени на операции, которые не требуют их основной квалификации: переносят информацию между системами, заполняют формы, обновляют данные и проверяют статусы. При этом меньше времени остается на работу, ради которой их нанимали: взаимодействие с клиентами, переговоры и принятие решений.

По мнению Дениса Голованова, руководителям важно научиться разделять требования к человеку и саму работу. Если задачу можно описать, определить необходимые данные, правила, полномочия и ожидаемый результат, появляется возможность оценить, можно ли передать ее технологии.

«Я не предлагаю завтра отменить найм. И не предлагаю начинать с большой программы внедрения искусственного интеллекта. Начните с конкретной работы», — сказал Денис Голованов.

Одним из перспективных направлений автоматизации становятся цифровые сотрудники. В такой модели технология получает определенный участок работы: обрабатывает задачу, обращается к корпоративным системам, выполняет разрешённые действия и фиксирует результат. Человек задает правила, контролирует качество и принимает решения в сложных или нестандартных ситуациях.

Речь идет не о полной замене людей, а о перераспределении задач и повышении ценности человеческого труда.

Во время обхода стендов форума Денис Голованов также продемонстрировал президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому траекторию развития решений MANGO OFFICE: от корпоративной телефонии через автоматизацию и омниканальные коммуникации к перспективной модели цифровых сотрудников и цифровых отделов.

Практическим примером использования действующих технологий стал проект автоматизации массового подбора персонала «Ростелекома».

В рамках проекта были объединены телефония, ATS-система, голосовые роботы и речевая аналитика. Решение помогает рекрутерам работать с большим количеством обращений, а руководителям – контролировать качество коммуникаций с кандидатами.

По представленным результатам, уровень дозвона до кандидатов вырос до 78%. Количество звонков на одного рекрутера увеличилось на 19%, а конверсия из звонка в приглашение на собеседование – на 8%. Ежемесячный объем исходящих вызовов составляет более 210 000 минут.

Голосовой робот обработал более 42 000 контактов и помог вернуть в воронку подбора свыше 1 750 кандидатов.

Этот проект показывает возможности уже действующих инструментов автоматизации. Следующий этап, который рассматривает MANGO OFFICE, — объединение таких инструментов в цифровых исполнителей, способных работать в рамках определенных бизнес-процессов.

О компании

MANGO OFFICE — ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования «ТМТ Консалтинг».

MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами.

Одно из ключевых направлений развития компании — диалоговый ИИ: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними.

Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них — ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.