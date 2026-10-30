ГК InfoWatch повышает скорость и точность выявления конфиденциальных данных

ГК InfoWatch расширяет функционал DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor за счет применения собственной технологии автоматизированного поиска информации в тексте. Техническое решение значительно повышает скорость выявления конфиденциальных данных и снижает количество ложноотрицательных срабатываний. Технология зарегистрирована как изобретение «Способ автоматизированного поиска информации в тексте через построение графа переходов и карты занятости» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Важная часть работы DLP-системы — поиск маркерных фраз (терминов), сигнализирующих о конфиденциальности пересылаемых текстовых данных. Однако поиск по точному совпадению малоэффективен и требует тщательной настройки системы. Кроме того, система может объединять в новые фразы слова, которые уже были объединены в другие фразы, и тем самым увеличивать количество ложноотрицательных срабатываний.

Новая технология позволяет с высокой скоростью находить в исследуемом тексте слова из термина, по которому определяется конфиденциальная важность всего текста, даже если эти слова находятся на расстоянии друг от друга. Число слов в термине и условий на расстояние не ограничено. При этом каждое такое слово в каждом новом найденном термине встречается только один раз. Благодаря этому поиск работает значительно быстрее, охватывает больше вариантов и позволяет точнее их сравнивать. Технология не требует больших вычислительных ресурсов, а скорость поиска практически не зависит от величины задаваемого расстояния.

Созданное техническое решение было высоко оценено командой лингвистов ГК InfoWatch, которые проводили его тестирование на стадии разработки и активно применяют его после внедрения в DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor.

«Мы работаем над тем, чтобы алгоритмы анализа текста в решениях ГК InfoWatch были на шаг впереди. Новая технология позволяет лингвистам находить в документах скрытые связи, которые раньше было практически невозможно выявить автоматически. Запатентованная разработка уже активно применяется, позволяя снижать количество ложных срабатываний и повышать точность выявления реальных угроз информационной безопасности», — сказал технический директор ГК InfoWatch Александр Бобрусь.

«Направление защиты информации на сегодняшний день достаточно быстро развивается, но при этом создание уникальных решений в этой сфере является серьезным прорывом. В данной технологии это было реализовано. Отчет о патентном поиске подтверждает высокий изобретательский уровень решения — это означает, что специалисты Роспатента не нашли ни одного наиболее близкого к нему аналога», — сказала главный юрист ГК InfoWatch и патентный поверенный Екатерина Антонова.