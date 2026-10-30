Фабрика мебели «Велес» модернизировала полный цикл производства от формирования заказа до его отгрузки с помощью «1С:ERP»

Компания «1С:Первый Бит» автоматизировала работу фабрики мебели «Велес». С помощью «1С:ERP» организовано сквозное управление производством от получения заказа до отгрузки готовой продукции. Дилеры оформляют заказы на продукцию и ее производство через личный кабинет. Система автоматически формирует производственные планы, резервирует материалы для выпуска продукции, распределяет готовые изделия по заказам. Организовано адресное хранение продукции на складе. Оптимизировано управление закупками. Обеспечена прослеживаемость сырья и готовой продукции. Ускорилась обработка заказов, уменьшился перерасход материалов в цехах, снизилось количество брака, а детальные аналитические отчеты помогают руководству контролировать работу подразделений и планировать развитие предприятия. Об этом CNews сообщил представитель «1С».

Фабрика мебели «Велес» — российский производитель корпусной мебели для дома и офиса. Предприятие реализует полный цикл производства — от дизайна проекта до отправки готовой продукции заказчикам. У компании собственный завод общей площадью 10 тыс. кв.м., салон-магазин в Москве и более 50 дилеров по всей России.

Фабрика получает заказы на производство от салонов мебели (дилеров). Для своевременного выполнения этих заказов необходимо своевременно закупать сырье и комплектующие с учетом текущих остатков, оперативно планировать производство и сборку продукции, отслеживать качество и сроки исполнения заказов на всех этапах работы.

Ранее в компании использовалась самописная программа на платформе «1С:Предприятие», которая автоматизировала регламентированный учет и позволяла строить управленческую отчетность. При этом данные для аналитики приходилось собирать вручную. Не было автоматизировано управление закупками, складом, списанием материалов в производство. Для управления финансами, планирования выпуска продукции и переработки отходов применялись электронные таблицы. Все это затягивало рабочие процессы. Нередко возникали ошибки, которые приводили к простоям оборудования из-за нехватки материалов или упущенным продажам из-за отсутствия на складе востребованной продукции. Было сложно контролировать остатки на складе. Много времени уходило на согласование и обработку заказов. Чтобы ответить на вопрос клиента о статусе производства и сборки заказа менеджерам зачастую приходилось звонить на склад или в цех. Управленческая отчетность формировалась недостаточно оперативно.

Предприятию требовалась современная информационная система для управления полным циклом работы. Необходимо было улучшить планирование работы подразделений, упростить работу с клиентами, оптимизировать загрузку оборудования, обеспечить полную прослеживаемость производства от получения заказа до отгрузки товара покупателям, оптимизировать управление внутризаводской логистикой, усилить контроль исполнения заказов на всех этапах технологического цикла.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С: ERP Управление предприятием». Партнером по проекту стала компания «1С:Первый Бит», являющаяся «1С:Центром ERP» и имеющая широкий опыт комплексной автоматизации производственных предприятий.

В ходе проекта специалисты «1С:Первого Бита» развернули систему на 40 рабочих местах. Чтобы адаптировать систему к особенностям рабочих процессов был выполнен ряд доработок. Например, в «Личном кабинете клиента» установлены лимиты заказов в месяц и доработан функционал работы с рекламациями. Реализовано автоматическое распределение готовой продукции по заказам. Для оптимизации планирования реализован «Менеджер создания плана производства», который позволяет строить план с привязкой к заказу дилера, названию контрагента и номенклатуре заказа. Создано автоматизированное рабочее место сотрудника производства, интегрированное с сенсорными терминалами сбора данных для учета производственных операций.

По итогам проекта в новой системе организовано сквозное управление производством с момента получения заказа клиента и формирования планов до контроля их выполнения и отгрузки продукции покупателю:

Дилеры через «личный кабинет» самостоятельно оформляют заказы и отслеживают их выполнение. В момент оформления заказа покупатель видит, какие товары есть на складе, и может сразу оформить реализацию. Если нужной продукции нет — дилер оформляет заказ на производство, а затем отслеживает статусы исполнения заказа и по готовности оформляет отгрузку. Если при получении продукции выявлены дефекты — в «личном кабинете» можно оставить рекламацию. Это помогает менеджерам выявлять и устранять причины брака, а также отслеживание качества работы предприятия. Установка ежемесячного лимита заказов позволяет компании.

Ускорилась обработка заказов. Как только менеджер согласовал заявку клиента — заказ получает статус «К выполнению» и доступен к автопланированию производства, а как только заказанная продукция поступила на склад — уходит на отгрузку. Продукция на складе распределяется по заказам автоматически.

На каждую единицу продукции составляется ресурсная спецификация с расчетом требуемого количества сырья (пиломатериалы, фурнитура, крепления), информацией о раскрое материала и сборке товара. Данные из спецификации автоматически подтягиваются в заказ. Система разбивает изготовление заказа на этапы (передача в цех, распил, крепление, сверление, упаковка), после чего составляется план производства.

План производства составляется в заданный период времени на основании заявок дилеров. Общий план автоматически разбивается на планы производства изделий по схожим признакам: вид, сырье, цвет и т.д. Далее заказ подается в цех на станок, который по единому критерию и спецификации распиливает древесину с минимальным количеством отходов сырья. Кроме того, система формирует отдельные планы на выпуск серийной мебели и переработку отходов.

Для контроля этапов производства созданы автоматизированные рабочие места с терминалами и считывающим устройством. Чтобы начать или завершить этап производства сотрудник производственного цеха сканирует на терминале свой бейдж и штрихкод заказа, а затем на экране терминала выбирает этап производства по данному заказу и отмечает старт или завершение операции. По каждому заказу в системе можно оперативно посмотреть статус его выполнения.

Оптимизировано хранение продукции на складе. Практически вся мебель состоит из нескольких комплектующих упаковок, которые могут отличатся размером. Поэтому после передачи товара на склад готовой продукции его хранение организуется с учетом габаритов, что помогает экономить складские площади. Благодаря адресному хранению сборка таких коробок по заказам не вызывает дальнейшей путаницы. Кроме того, реализован контроль комплектности наборов продукции: при сканировании кодов упаковок система рассчитывает количество полных комплектов, если упаковок недостаточно — подсказывает, сколько еще нужно отсканировать.

Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой продукции по каждому заказу. Это помогает контролировать качество продукции и своевременно выявлять брак, не допуская передачи некондиции на следующие этапы производства.

Оптимизировано управление закупками. Заказы поставщикам формируются автоматически с учетом остатков на складе, текущих потребностей производства, а также заказов клиентов, которые еще не вошли в производственный план.

Унифицирована нормативно-справочная информация. Все отделы ведут учет номенклатуры по единым регламентам. Это исключило ошибки при оформлении заказов поставщикам, обработке входящих заказов и передаче их в производство.

В системе оперативно формируются аналитические отчеты, которые позволяют отслеживать финансовые показатели производства и продаж, выявлять резервы для снижения затрат и оптимизировать работу подразделений.

Главный бухгалтер «Велеса» Райля Фазлыева отметила: «Внедрение «1С:ERP» полностью изменило логику нашей работы: теперь мы видим каждый заказ и каждую единицу сырья на всех этапах — от заявки дилера до отгрузки. Дилеры теперь сами оформляют заказы и в реальном времени видят статусы исполнения, остатки и сроки готовности продукции. Личный кабинет клиента сделал взаимодействие простым и быстрым, а нам позволил сосредоточиться на производстве, а не на рутине согласования. Прозрачность процессов, автоматическое планирование и контроль этапов позволили сократить простои, минимизировать потери материалов и быстрее реагировать на запросы клиентов».