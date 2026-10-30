«ДОМ.РФ Технологии» и «Ростелеком» будут развивать цифровую инфраструктуру для бизнеса

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его цель — повышение качества клиентского опыта субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании будут интегрировать собственные цифровые продукты и платформенные решения, а также совместно продвигать сервисы для пользователей. Соглашение подписано на ежегодном форуме «Территория» в Санкт-Петербурге, который объединяет представителей бизнеса, экспертов и вендоров для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики.

«ДОМ.РФ Технологии» развивает экосистему цифровых продуктов для девелоперов: она охватывает все этапы жизненного цикла объекта — от градостроительного планирования до ввода в эксплуатацию. Сотрудничество предполагает обмен экспертизой и компетенциями для изучения потребностей предпринимателей и девелоперов, а также разработки новых сервисов.

«Объединение компетенций в рамках сотрудничества позволит быстрее выводить на рынок востребованные сервисы и делать их доступными для бизнеса. Совместная работа над цифровыми продуктами для МСП поможет создавать среду, где предприниматели получают готовые инструменты для роста, а девелоперы — эффективные решения для управления объектами. Экспертиза компаний станет основой для разработки новых проектов и их дальнейшего развития и тиражирования», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Одним из возможных форматов сотрудничества станет запуск пилотных проектов. Они позволят проверить новые решения на практике и создать основу для их дальнейшего развития и тиражирования.

«Ростелеком» уже выступает в качестве партнёра объектов коммерческой недвижимости, развивая цифровую инфраструктуру для МСП. Технологические решения, внедряемые на этапе проектирования зданий и районов, помогают повышать управляемость объектов, ускорять запуск современных сервисов и создавать условия для развития предпринимательства.

«Партнёрство позволяет объединить экспертизу в развитии городской инфраструктуры и создании цифровых решений для предпринимателей. Для клиентов это означает больше возможностей получить комплексный набор удобных сервисов, которые ускоряют внедрение технологий в коммерческой недвижимости и помогают МСП быстрее развивать бизнес в новых локациях», — отметил вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко.