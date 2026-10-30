Digital Sector разработал для Grená Park мобильный гид с картой маршрутов и доступом к информации без интернета

Digital Sector выделил разработку цифровых сервисов с интерактивными картами в отдельное направление заказной разработки. Одним из проектов, на основе которых компания сформировала эту компетенцию, стало мобильное приложение для природного парка Grená Park на португальском острове Сан-Мигел. Цифровой гид объединяет интерактивную карту, планирование маршрутов, пошаговую навигацию и доступ к информации об объектах без интернета. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

Приложение создавалось для посетителей, которые хотят самостоятельно исследовать территорию парка, находить интересующие места и узнавать больше о природных и исторических объектах. Для этого Digital Sector разработал карту с точками интереса, автоматической генерацией маркеров, построением маршрутов и пошаговой навигацией.

Отдельный сценарий связан с QR-кодами на информационных табличках. После сканирования посетитель получает сведения об объекте в текстовом или аудиоформате. Благодаря кэшированию ранее загруженная информация остается доступной и без подключения к интернету.

Сведения об объектах и достопримечательностях объединили в единую базу данных, которую можно пополнять новыми материалами. Мобильная часть приложения разработана на Flutter, серверная — на Laravel. Для картографических функций использованы Google Maps и Apple Maps.

В ходе разработки команда подготовила интерактивный прототип из 26 экранов. Отдельное внимание уделили быстродействию: приложение тестировали на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android, а выявленные проблемы производительности устраняли по результатам проверок.

Опыт Grená Park и других проектов с картографическими функциями Digital Sector систематизировал в отдельное направление заказной разработки. Оно охватывает цифровые сервисы, в которых карта связана с поиском объектов, маршрутами, расписаниями, управлением контентом и внешними источниками данных. Такие решения могут использоваться в туристических и городских порталах, цифровых сервисах для парков, крупных территорий и мероприятий.

«Для заказчика важна не сама карта, а то, какие задачи она помогает решить. В природном парке посетителю нужно ориентироваться на территории, выбирать маршруты и получать информацию даже там, где нет интернета. В других проектах на первый план могут выходить поиск объектов, актуальность расписаний или управление событиями. Поэтому такие решения нельзя сводить к карте с набором отметок», — отметила Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.