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«Диасофт» в 15 раз подряд вошла в топ-100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий по версии IDC

Компания «Диасофт» сообщила о включении в международный рейтинг 100 крупнейших поставщиков финансовых технологий IDC FinTech Rankings 2026, подготовленный аналитической компанией IDC. Компания входит в число ведущих мировых финтех-вендоров с 2011 г., что отражает накопленную экспертизу в автоматизации финансовых организаций.

IDC FinTech Rankings ежегодно представляет ведущих поставщиков программного обеспечения, оборудования и ИТ-услуг для финансовой отрасли. Рейтинг формируется на основе доходов компаний от работы с финансовыми институтами и финтех-организациями. По оценке IDC, включенные в него поставщики играют важную роль в развитии финансовой индустрии, обеспечивая ее технологическую основу.

Многолетнее присутствие «Диасофт» в рейтинге подтверждает востребованность решений компании на рынке финансовых технологий и ее вклад в цифровую трансформацию финансовых организаций.

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