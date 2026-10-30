Брянский дом соцобслуживания получил новое оборудование

«Брянский дом социального обслуживания» получил новое оборудование для когнитивной диагностики и реабилитации на сумму 2,1 млн руб. Теперь в учреждении появились система нейрокоммуникации и нейротренинга и интерактивный программно-аппаратный комплекс реабилитации, диагностики и аналитики. Об этом CNews сообщили представители Fonbet.

Евгений Петров, директор Департамента социальной политики и занятости населения Брянской области: «Это оборудование является уникальным для нашей области, для сети наших социальных учреждений. И я уверен, что мы сможем использовать это оборудование максимально эффективно для жителей Брянского дома социального обслуживания – в целях сохранения их когнитивного здоровья и профилактики деменции. Благодарим организаторов проекта «Города Героев. Год памяти» за оказанную поддержку, которая станет серьезным подспорьем в нашей работе».

«С возрастом люди сталкиваются с разными когнитивными трудностями и вообще с хрупкостью здоровья. И очень важна своевременная и качественная реабилитация и профессиональный уход. Когнитивное здоровье имеет особое значение, потому что мозг определяет всю нашу жизнь. И стареть с ясным умом и хорошей памятью – это как солнце, а с когнитивными расстройствами – как луна. И для того, чтобы мы с вами оставались солнцем, нам нужно наращивать свой когнитивный резерв и укреплять его», – сказала главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Антипенко.

В учреждении проживает 500 получателей социальных услуг, 70% из них, по словам директора «Брянского дома социального обслуживания» Юрия Нехаева – пожилые люди, для которых профилактика деменции и работа на развитие когнитивных функций носит особенную важность. Именно для этих целей в учреждении будут применять новое оборудование. Система нейрокоммуникации и нейротренинга «НейроЧат» анализирует электрофизиологические параметры работы головного мозга, что позволяет развивать и тренировать внимание, память, скорость реакции и другие высшие мозговые функции. А интерактивный программно-аппаратный комплекс «Визионеро» поможет упростить проведение диагностики деменции, последующей реабилитации или поддерживающей когнитивной терапии, ускорит работу персонала учреждения, автоматизирует большинство рутинных процессов и позволит получать точные данные о состоянии когнитивного здоровья пациента в реальном времени.

Наталья Русакова, руководитель социального проекта «Деменция.net»: «Мы рады быть частью столь важной и масштабной инициативы – проекта «Города Героев»! Наш социальный проект «Деменция.net» занимается помощью людям с деменцией и их семьям, но мы помогаем не только адресно, но и системно работаем над проблемой когнитивных нарушений. И тут на первое место выходят профилактика и ранняя диагностика – особенно в старшем возрасте. В Брянской области почти 300 тыс. человек пенсионного возраста, и им нужно обращать особое внимание на профилактику и раннюю диагностику деменции! Наше участие в проекте «Города Героев. Год памяти» как раз об этом – сохранении памяти и ясности ума в буквальном смысле!»

Ключевой принцип проекта «Города Героев. Год памяти» - специалисты на местах сами формируют индивидуальный запрос на необходимое оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Это способствует эффективной модернизации учреждений и качественному улучшению предоставляемых услуг. В дальнейшем планируется оказать помощь в Барнауле и других городах воинской славы и трудовой доблести.