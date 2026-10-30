«Битрикс24» объявляет о запуске бесплатного сервиса видеозвонков, созданного для личного общения - «Битрикс24 Синк». Теперь поговорить с близкими можно без ограничений по времени, без регистрации и без установки приложений — достаточно создать ссылку на встречу и отправить ее собеседнику. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Новый сервис решает задачу, когда нужно срочно созвониться с семьей или друзьями, но заводить ради одного разговора отдельный аккаунт, скачивать приложение не хочется. Человек, получивший ссылку, переходит по ней и мгновенно оказывается в разговоре.

Время беседы не ограничено — звонок длится ровно столько, сколько нужно собеседникам, будь то короткий разговор на пять минут или длительные вечерние беседы.

Во время разговора можно показать экран, есть реакции, а громкость каждого собеседника настраивается отдельно: если кого-то слышно тише остальных, его голос можно сделать громче.

Сервис доступен и в мобильной версии, поэтому поговорить можно из любой локации. Если человек в пути, а разговор нужен уже сейчас — достаточно открыть ссылку на телефоне.

Также доступна запись звонок — она длится столько же, сколько сам звонок, позволяя вернуться к беседе в любой момент. В планах компании добавить автоматическую расшифровку звонков, чтобы важное не терялось, а возвращаться к разговору было так же просто, как его начать.

Пригласить можно любого человека, даже если он никогда не пользовался продуктами «Битрикс24».