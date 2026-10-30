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«Базис» запустил сервис для работы со своей финансовой отчетностью через ИИ-ассистенты

«Базис», участник российского рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой, запустил первый на российском рынке сервис Basis Investor Data («Базис: данные для инвесторов»). Он позволяет инвесторам и аналитикам работать с финансовой и операционной отчетностью компании через популярные ИИ-ассистенты и в несколько кликов получить необходимую информацию о показателях компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Среди российских публичных компаний аналогичных решений в настоящий момент нет (по данным компании «Базис»).

Сервис дает ИИ-ассистентам доступ ко всем разделам опубликованного квартального датабука (справочника аналитика) «Базиса» напрямую: от отчета о прибылях и убытках до операционных метрик и дивидендных показателей. Ручная обработка данных может занимать часы, тогда как Basis Investor Data сокращает ее до нескольких секунд.

С помощью сервиса инвестору доступны все разделы квартального датабука «Базиса»: отчет о прибылях и убытках, баланс и движение денежных средств по МСФО; показатели не по МСФО (non-IFRS), включая OIBDA, OIBDAC, NIC, чистый долг и соотношение чистого долга к OIBDA LTM; операционные метрики (инсталлированная база, число заказчиков, численность сотрудников); исторические дивидендные показатели. Можно запросить отдельный показатель, построить временной ряд, сравнить периоды или получить сформированную отчетную форму. Каждое значение сопровождается указанием редакции датабука, из которого оно получено.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

В основе сервиса лежат собственный MCP-сервер компании и открытый REST API (программный интерфейс). MCP (Model Context Protocol) — это открытый стандарт, через который ИИ-ассистенты подключаются к внешним источникам данных. Пользователь задает вопрос обычным языком, например «сравни выручку за второй квартал 2025 и 2026 года». Ассистент получает значения из опубликованного датабука вместе с периодом, единицей измерения и указанием документа-источника. Это упрощает проверку ответа.

Давид Мартиросов, генеральный директор ГК «Базис»: «Все больше инвесторов, частных и институциональных, анализируют компании с помощью ИИ. При этом ассистенты часто берут цифры из вторичных источников и ошибаются. Поэтому мы решили дать им прямой доступ к первоисточнику. Доступ к Basis Investor Data бесплатный для пользователей и не требует регистрации или API-ключа на стороне «Базиса». Для нас это продолжение курса на открытость, который компания приняла после выхода на биржу, и мы хотим, чтобы такой подход стал стандартом для рынка. Мы готовы разделить этот опыт с другими эмитентами и поделиться кодом сервиса для настройки под себя. Чем больше компаний говорят с инвесторами на языке проверяемых данных, тем выше доверие ко всему рынку».

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