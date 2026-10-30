«Базис» запустил сервис для работы со своей финансовой отчетностью через ИИ-ассистенты

«Базис», участник российского рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой, запустил первый на российском рынке сервис Basis Investor Data («Базис: данные для инвесторов»). Он позволяет инвесторам и аналитикам работать с финансовой и операционной отчетностью компании через популярные ИИ-ассистенты и в несколько кликов получить необходимую информацию о показателях компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Среди российских публичных компаний аналогичных решений в настоящий момент нет (по данным компании «Базис»).

Сервис дает ИИ-ассистентам доступ ко всем разделам опубликованного квартального датабука (справочника аналитика) «Базиса» напрямую: от отчета о прибылях и убытках до операционных метрик и дивидендных показателей. Ручная обработка данных может занимать часы, тогда как Basis Investor Data сокращает ее до нескольких секунд.

С помощью сервиса инвестору доступны все разделы квартального датабука «Базиса»: отчет о прибылях и убытках, баланс и движение денежных средств по МСФО; показатели не по МСФО (non-IFRS), включая OIBDA, OIBDAC, NIC, чистый долг и соотношение чистого долга к OIBDA LTM; операционные метрики (инсталлированная база, число заказчиков, численность сотрудников); исторические дивидендные показатели. Можно запросить отдельный показатель, построить временной ряд, сравнить периоды или получить сформированную отчетную форму. Каждое значение сопровождается указанием редакции датабука, из которого оно получено.

В основе сервиса лежат собственный MCP-сервер компании и открытый REST API (программный интерфейс). MCP (Model Context Protocol) — это открытый стандарт, через который ИИ-ассистенты подключаются к внешним источникам данных. Пользователь задает вопрос обычным языком, например «сравни выручку за второй квартал 2025 и 2026 года». Ассистент получает значения из опубликованного датабука вместе с периодом, единицей измерения и указанием документа-источника. Это упрощает проверку ответа.

Давид Мартиросов, генеральный директор ГК «Базис»: «Все больше инвесторов, частных и институциональных, анализируют компании с помощью ИИ. При этом ассистенты часто берут цифры из вторичных источников и ошибаются. Поэтому мы решили дать им прямой доступ к первоисточнику. Доступ к Basis Investor Data бесплатный для пользователей и не требует регистрации или API-ключа на стороне «Базиса». Для нас это продолжение курса на открытость, который компания приняла после выхода на биржу, и мы хотим, чтобы такой подход стал стандартом для рынка. Мы готовы разделить этот опыт с другими эмитентами и поделиться кодом сервиса для настройки под себя. Чем больше компаний говорят с инвесторами на языке проверяемых данных, тем выше доверие ко всему рынку».