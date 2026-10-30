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Авторы против нейросетей: экспертные тексты обошли ИИ до 2,5 раз

До 2,5 раз выше видимость авторских текстов, чем нейросетевых, зафиксировало диджитал-агентство «Айnet» в «Яндексе» по итогам восьмимесячного эксперимента. Агентство сравнило материалы пяти профессиональных авторов и пяти нейросетей на десяти новых сайтах с одинаковыми техническими условиями. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

Нейроответы поисковых систем меняют экономику контента. На одном из проектов «Айnet» в 2025 г. показы сайта в поиске выросли втрое, с 600 тыс. до 1,8 млн, однако число переходов осталось на прежнем уровне: CTR за тот же период снизился с 6% до 2%. Пользователи получают ответ прямо в выдаче и не переходят на сайт, поэтому рост видимости больше не превращается в трафик. На этом фоне компании все чаще пытаются компенсировать потери объемом публикаций и переводят производство текстов на нейросети. Однако насколько поисковики доверяют сгенерированным текстам, до сих пор было трудно проверить: на ранжирование влияют возраст и история домена, ссылки, хостинг, поведенческие сигналы.

Чтобы исключить внешние факторы, «Айnet» придумал несуществующий поисковый запрос «липигидродация» — термин, обозначающий одновременное увлажнение и питание кожи. Под него зарегистрировали 10 новых доменов без истории, ссылок и следов в Archive.org, сверстали сайты в одном дизайне на чистом HTML и CSS и запустили их одновременно на одном сервере. Пять текстов написали профессиональные бьюти-эксперты по единому техническому заданию, еще пять сгенерировали Manus, ChatGPT, Perplexity, Gemini и DeepSeek по единому промпту. Все материалы оптимизировали под запрос одинаково. О тестовых доменах знали только два сотрудника агентства, сам запрос в поиске никто не вводил, позиции ежемесячно фиксировали через сервис Rush Analytics.

Поисковики повели себя по-разному. «Яндекс» с первых недель отдал пять верхних позиций авторам: их видимость составила 72,7% против 27,3% у нейросетей. Через четыре месяца разрыв почти исчез — Manus и Gemini поднялись с 10 и восьмого мест на первые два, доля ИИ выросла до 45,5%. К восьмому месяцу авторы вернули позиции со второй по шестую и 71,4% видимости при средней позиции 4 против 8,2 у нейросетей. Тексты Gemini, Perplexity и ChatGPT выпали из топ-10.

Google поначалу ранжировал обе группы одинаково (50,9% у ИИ и 49,1% у авторов), а через четыре месяца отдал предпочтение нейросетям: их видимость достигла 63,6%, в топ-5 остался лишь один эксперт. К восьмому месяцу картина изменилась — доля авторов выросла до 67,3%, средняя позиция улучшилась до 3,6 против 7,4 у ИИ, в топ-6 удержался единственный сгенерированный текст. Показательна траектория Gemini: его текст сразу занял первое место, продержался там четыре месяца и к восьмому опустился на последнее, десятое. Исключением среди нейросетей стал только Manus: к концу эксперимента его текст занимал первое место в Яндексе и третье в Google.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Эксперимент показал, что поисковые системы отличают сгенерированный текст от экспертного, просто делают это не сразу. Нейросетевой контент хорошо стартует, однако на длинной дистанции алгоритмы распознают его вторичность и понижают в выдаче. Для GEO это значит, что языковые модели формируют ответы на основе источников, которые поисковики считают надежными. Если текст теряет позиции в поиске, он теряет и шанс попасть в нейроответ», — сказал руководитель отдела SEO/GEO направления «Айnet» Ярослав Домбровский.

«Соблазн построить ИИ-фабрику контента понятен: трафик из поиска сокращается, и бизнесу кажется, что количество публикаций решит проблему. Наши данные говорят об обратном — дешевые сгенерированные тексты дают всплеск на несколько месяцев, после чего вложения обнуляются. Нейросети стоит использовать как инструмент в руках эксперта: компании, которые сегодня инвестируют в авторский контент, получат устойчивую видимость и в классическом поиске, и в нейроответах», — сказал основатель и генеральный директор «Айnet» Руслан Миняжетдинов.

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