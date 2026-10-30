Авторы против нейросетей: экспертные тексты обошли ИИ до 2,5 раз

До 2,5 раз выше видимость авторских текстов, чем нейросетевых, зафиксировало диджитал-агентство «Айnet» в «Яндексе» по итогам восьмимесячного эксперимента. Агентство сравнило материалы пяти профессиональных авторов и пяти нейросетей на десяти новых сайтах с одинаковыми техническими условиями. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

Нейроответы поисковых систем меняют экономику контента. На одном из проектов «Айnet» в 2025 г. показы сайта в поиске выросли втрое, с 600 тыс. до 1,8 млн, однако число переходов осталось на прежнем уровне: CTR за тот же период снизился с 6% до 2%. Пользователи получают ответ прямо в выдаче и не переходят на сайт, поэтому рост видимости больше не превращается в трафик. На этом фоне компании все чаще пытаются компенсировать потери объемом публикаций и переводят производство текстов на нейросети. Однако насколько поисковики доверяют сгенерированным текстам, до сих пор было трудно проверить: на ранжирование влияют возраст и история домена, ссылки, хостинг, поведенческие сигналы.

Чтобы исключить внешние факторы, «Айnet» придумал несуществующий поисковый запрос «липигидродация» — термин, обозначающий одновременное увлажнение и питание кожи. Под него зарегистрировали 10 новых доменов без истории, ссылок и следов в Archive.org, сверстали сайты в одном дизайне на чистом HTML и CSS и запустили их одновременно на одном сервере. Пять текстов написали профессиональные бьюти-эксперты по единому техническому заданию, еще пять сгенерировали Manus, ChatGPT, Perplexity, Gemini и DeepSeek по единому промпту. Все материалы оптимизировали под запрос одинаково. О тестовых доменах знали только два сотрудника агентства, сам запрос в поиске никто не вводил, позиции ежемесячно фиксировали через сервис Rush Analytics.

Поисковики повели себя по-разному. «Яндекс» с первых недель отдал пять верхних позиций авторам: их видимость составила 72,7% против 27,3% у нейросетей. Через четыре месяца разрыв почти исчез — Manus и Gemini поднялись с 10 и восьмого мест на первые два, доля ИИ выросла до 45,5%. К восьмому месяцу авторы вернули позиции со второй по шестую и 71,4% видимости при средней позиции 4 против 8,2 у нейросетей. Тексты Gemini, Perplexity и ChatGPT выпали из топ-10.

Google поначалу ранжировал обе группы одинаково (50,9% у ИИ и 49,1% у авторов), а через четыре месяца отдал предпочтение нейросетям: их видимость достигла 63,6%, в топ-5 остался лишь один эксперт. К восьмому месяцу картина изменилась — доля авторов выросла до 67,3%, средняя позиция улучшилась до 3,6 против 7,4 у ИИ, в топ-6 удержался единственный сгенерированный текст. Показательна траектория Gemini: его текст сразу занял первое место, продержался там четыре месяца и к восьмому опустился на последнее, десятое. Исключением среди нейросетей стал только Manus: к концу эксперимента его текст занимал первое место в Яндексе и третье в Google.

«Эксперимент показал, что поисковые системы отличают сгенерированный текст от экспертного, просто делают это не сразу. Нейросетевой контент хорошо стартует, однако на длинной дистанции алгоритмы распознают его вторичность и понижают в выдаче. Для GEO это значит, что языковые модели формируют ответы на основе источников, которые поисковики считают надежными. Если текст теряет позиции в поиске, он теряет и шанс попасть в нейроответ», — сказал руководитель отдела SEO/GEO направления «Айnet» Ярослав Домбровский.

«Соблазн построить ИИ-фабрику контента понятен: трафик из поиска сокращается, и бизнесу кажется, что количество публикаций решит проблему. Наши данные говорят об обратном — дешевые сгенерированные тексты дают всплеск на несколько месяцев, после чего вложения обнуляются. Нейросети стоит использовать как инструмент в руках эксперта: компании, которые сегодня инвестируют в авторский контент, получат устойчивую видимость и в классическом поиске, и в нейроответах», — сказал основатель и генеральный директор «Айnet» Руслан Миняжетдинов.