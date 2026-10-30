69% российских топ-менеджеров допускают рост расходов на кибербезопасность из-за ИИ минимум вдвое

69% российских топ-менеджеров в сфере информационной безопасности поддержали сценарии, при которых внедрение искусственного интеллекта увеличит расходы на персонал и технологии как минимум вдвое. При этом 37% участников голосования выбрали модель с четырехкратным ростом затрат. Об этом CNews сообщили представители edna.

42% руководителей информационной безопасности сделали ставку на экономическую эффективность ИИ

42% участников проголосовали за внедрение ИИ ради повышения экономической эффективности, ускорения процессов и сохранения или снижения расходов на информационную безопасность. Еще 38% поддержали радикальный сценарий создания автономной системы киберзащиты без участия человека.

Оставшиеся 20% предпочли постепенную автоматизацию — от анализа событий средств защиты информации до расследования некритичных инцидентов.

Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИT-инфраструктуры, «Норникель», отметил, что видит пользу от использования ИИ в ИБ в части быстрого и эффективного решения рабочих задач, высвобождая при этом ресурсы для развития функции ИБ и усиления защиты компании.

Сергей Демидов, директор по информационной безопасности Московской биржи, отметил, что развитие ИИ приближает рынок к практически полной автоматизации процессов. Однако конкуренция между компаниями сохранится: выигрывать будут те, кто сумеет найти наиболее эффективную экономическую модель применения искусственного интеллекта.

ИИ заменит до 40% сотрудников департамента кибербезопасности, но штат может вырасти из-за необходимости контролировать алгоритмы

Внедрение искусственного интеллекта может не сократить, а увеличить расходы компаний на кибербезопасность. Наиболее радикальную модель выбрали 37% участников: ИИ сможет заменить до 40% сотрудников ИБ-департаментов, однако общая численность штата вырастет. Компаниям потребуются специалисты для управления и контроля десятков ИИ-агентов, а расходы на оплату труда и токены могут увеличиться в четыре раза.

Еще 32% руководителей поддержали сценарий сокращения части начинающих специалистов и переобучения остальных. В этом случае на одного сотрудника будут приходиться от трех до пяти ИИ-агентов, а расходы вырастут как минимум вдвое. Оставшийся 31% участников выступил за сохранение штата и бюджета при расширении использования ИИ.

Роман Шапиро, руководитель дирекции информационной безопасности «Почты России», допустил увеличение расходов на персонал и ИИ в четыре-пять раз с учетом стоимости токенов. При этом, по его оценке, количество проблем, возникающих из-за использования искусственного интеллекта, также может вырасти.

Андрей Эли, директор по информационной безопасности Hoff Tech, считает, что автоматизация до 40% функций сотрудников не приведет к пропорциональному сокращению штата. Напротив, развитие ИИ потребует новых компетенций и позволит расширять команды: одному специалисту предстоит управлять более чем десятью ИИ-агентами. Это также изменит подход к распределению бюджетов на кибербезопасность.

Третий этап голосования был посвящен происхождению ИИ-моделей, которые компании будут использовать для защиты инфраструктуры в ближайшие пять лет. 53% топ-менеджеров выбрали сценарий, в котором 60% используемых ИИ-моделей будут российскими, 30% — собственными разработками компаний и только 10% — иностранными.

Еще 27% участников пленарной сессии поддержали модель с долей российских решений в 90% и иностранных — в 10%, причем использование зарубежных моделей предполагается за ИИ-файрволом.

Оставшиеся 20% руководителей проголосовали за полный отказ от иностранных моделей: 70% решений в таком сценарии будут российскими, а 30% — собственными разработками компаний.

Лишь 22% российских топ-менеджеров готовы передать ИИ до 90% функций CISO

Заключительный этап голосования был посвящен изменению роли руководителя информационной безопасности и передаче управленческих полномочий искусственному интеллекту.

48% участников поддержали автоматизацию 20% функций CISO, включая анализ первичных данных, проверку контента и выявление отклонений в процессах. Еще 30% топ-менеджеров выбрали сценарий передачи ИИ до 40% управленческих функций: мониторинга работы сотрудников, взаимодействия с подразделениями и анализа рынка средств защиты информации.

Лишь 22% руководителей поддержали наиболее радикальный сценарий — передачу искусственному интеллекту до 90% функций CISO, включая прогнозирование и подготовку управленческих решений. За человеком предлагается оставить только ответственность за их принятие и участие в коллегиальных органах управления.

По мнению Дмитрия Карпычева, начальника управления по информационной безопасности ФГУП «ГРЧЦ», внедрение ИИ следует начинать с передачи алгоритмам рутинных операций, которые сегодня отнимают время у квалифицированных специалистов. Среди таких задач — анализ средств защиты информации, обработка некритичных инцидентов и повышение качества их расследования.

В дальнейшем компании смогут переходить к более сложным моделям, расширяя полномочия ИИ-агентов и постепенно перестраивая процессы информационной безопасности.