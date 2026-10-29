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«VK Видео» ускорил запуск роликов в 2 раза

«VK Видео» разработал собственный пресет — технологию сжатия видеофайлов. Благодаря ей размер видео уменьшился на 20% без потери качества изображения. Вместе с другими техническими улучшениями технология помогла в два раза ускорить запуск роликов в веб-версии, на мобильных устройствах и планшетах. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Разработанные инженерами «VK Видео» настройки сжатия видео лучше стандартных пресетов учитывают особенности видеоконтента на платформе. От них зависит размер файла, качество изображения и скорость обработки ролика. Новая технология позволяет эффективнее обрабатывать видеофайлы перед публикацией, сохраняя качество изображения. Благодаря обновлению ролики быстрее запускаются и стабильнее воспроизводятся.

Изначально новые настройки сжатия применяли только к популярным видео. После обновления они стали автоматически адаптироваться к нагрузке на сервис. При низкой нагрузке с их помощью обрабатываются все загружаемые файлы. При всплесках нагрузки ролики распределяются между новыми и прежними настройками, чтобы публикация видео не задерживалась.

«Сжимать видео сильнее и при этом сохранять качество изображения — сложная инженерная задача. Нам удалось найти комбинацию параметров, которая уменьшает размер файлов в среднем на 20%, а для некоторых видео — почти на треть. Для зрителя это означает, что ролики быстрее запускаются и выглядят так же, как без сжатия», — сказал руководитель направления мультимедийных технологий VK Игорь Никифоров.

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