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VAS Experts и «Цифровые решения» подтвердили совместимость СКАТ и брокера сетевых пакетов DS Integrity

Разработчик программного обеспечения для управления трафиком VAS Experts и российский разработчик и производитель сетевого оборудования «Цифровые решения» подтвердили технологическую совместимость платформы СКАТ и брокера сетевых пакетов DS Integrity. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Совместное решение ориентировано на операторов фиксированной и мобильной связи, а также на MVNO, в том числе банковские, которым нужно масштабироваться без изменения логической схемы сети. Когда объем трафика превышает возможности одного узла обработки, оператору не обязательно перестраивать сеть или менять серверы на более мощные. СКАТ можно перевести в кластерную схему с брокерами сетевых пакетов DS Integrity.

Ключевое преимущество построения кластера на базе пакетного брокера заключается в том, что брокер остается полностью прозрачным для сетевого оборудования, что особенно важно для работы СКАТ. DS Integrity распределяет трафик между серверами кластера СКАТ так, что оба направления каждой сессии попадают на один сервер. Брокер DS Integrity также проверяет доступность устройств внутри кластера и при отказе одного из них автоматически исключает его из распределения, а потоки переводит на оставшиеся серверы СКАТ. Расширять кластер можно поэтапно, добавляя серверы СКАТ, а затем и новые брокеры.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«Когда трафик оператора перерастает возможности одного сервера, вопрос уже не в том, какой сервер купить следующим, а в том, как распределить нагрузку между несколькими. Кластер с брокерами сетевых пакетов от “Цифровых решений” позволяет начать с небольшой конфигурации и наращивать ее вместе с сетью, вплоть до объемов трафика крупных операторов. Для нас важно, чтобы СКАТ можно было встроить в инфраструктуру, которая уже есть у заказчика. Чем шире список производителей, с оборудованием которых подтверждена совместимость, тем меньше ограничений у оператора при выборе решения», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

«DS Integrity чаще всего применяют для доставки трафика в системы мониторинга и анализа в корпоративных и промышленных сетях. Совместное решение со СКАТ открывает еще один сценарий применения брокера — распределение абонентского трафика между узлами DPI в сети оператора связи. Для заказчиков это возможность строить инфраструктуру на основе компонентов, совместимость которых уже подтверждена производителями», — отметил Сергей Плотко, коммерческий директор «Цифровые решения».

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