В России начались продажи смартфонов Pосо C95 Pro

Pосо, технологический бренд, представляет на российском рынке Pосо C95 Pro — смартфон с длительной автономностью и иммерсивным экраном для комфортного использования каждый день. Об этом CNews сообщили представители Xiaomi.

Pосо C95 Pro демонстрирует впечатляющую автономность благодаря емкой батарее на 7 500 мАч (тип.), которой хватает более чем на два дня использования.1 Это обеспечивает надежную работу в любых сценариях — во время работы, просмотра контента или в дороге. Смартфон также поддерживает воспроизведение музыки до 91 часа2, позволяя оставаться продуктивным без постоянного беспокойства о заряде.

Когда приходит время подзарядить смартфон, турбозарядка 45 Вт быстро возвращает его к работе: всего 35 минут зарядки обеспечивают энергию на весь день2 и сокращают время ожидания. Для дополнительного удобства Pосо C95 Pro поддерживает функцию реверсивной зарядки: при необходимости можно поделиться зарядом с другими совместимыми аксессуарами3.

Кроме того, батарея Pосо C95 Pro сохраняет до 80% исходной емкости даже после 1 тыс. циклов зарядки4 — для стабильной работы в течение многих лет.

Pосо C95 Pro оснащен 6,9-дюймовым дисплеем, который дает больше пространства для просмотра видео, контента социальных сетей, веб-страниц и игр. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавную прокрутку и естественную динамику в поддерживаемых приложениях, делая повседневное взаимодействие со смартфоном более отзывчивым.5 Дизайн с вырезом-точкой под фронтальную камеру минимизирует визуальные помехи и оставляет больше места для контента.

Для комфортного просмотра в течение всего дня Pосо C95 Pro получил сразу три сертификата заботы о глазах от TÜV Rheinland.

Pосо C95 Pro представлен в трех цветах, вдохновленных природой. Синий передает глубину и спокойствие неба, зеленый вдохновлен стойкостью и жизненной силой дуба, а черный предлагает лаконичное и универсальное решение. Версия в зеленом цвете дополнительно получила PU-покрытие, которое добавляет поверхности больше приятных тактильных ощущений.

Созданный для повседневных задач, Pосо C95 Pro обладает защитой от пыли и брызг по стандарту IP64, обеспечивая дополнительное спокойствие в типичных бытовых ситуациях.6 Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 7i повышает прочность дисплея и помогает защитить его от царапин и падений в повседневном использовании.

Смартфон Pосо C95 Pro работает на процессоре MediaTek Helio G91-Ultra. Поддержка до 16 ГБ ОЗУ благодаря функции расширения памяти помогает быстро переключаться между приложениями и делает работу с часто используемыми задачами более плавной.7

Система из двух ИИ-камер с основным сенсором на 50 Мп позволяет ярко и четко запечатлеть важные моменты, а фронтальная камера на 8 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков. Вместе они делают Pосо C95 Pro удобным инструментом для создания и мгновенного обмена впечатлениями.

Pосо C95 Pro будет доступен в трех цветах: синий, черный и зеленый. Модель будет представлена в трех конфигурациях: 6 ГБ+128 ГБ - рекомендованная розничная цена — от 18,99 тыс. руб.; 8 ГБ+256 ГБ - рекомендованная розничная цена — от 22,99 тыс. руб.

1 Данные основаны на результатах испытаний внутренних лабораторий POCO, проведённых в рамках смоделированного комплексного сценария автономности, отражающего умеренное повседневное использование (включая типичные действия со смартфоном, такие как использование главного экрана, прослушивание музыки, социальные сети, электронная почта, карты, потоковое видео, режим ожидания и т. д.). Фактические результаты могут отличаться из-за различий в среде тестирования, версии программного обеспечения, сетевых условий и индивидуальных сценариев использования.

2 Данные получены из внутренних лабораторий Pосо. Фактические результаты могут отличаться.

3 Поддерживает проводную реверсивную зарядку мощностью до 22,5 Вт, совместимую с устройствами, проверенными в ходе тестирования внутренних лабораторий Pосо. Фактическая производительность может отличаться в зависимости от состояния аккумулятора и других факторов. При использовании этой функции убедитесь, что на смартфоне достаточно заряда, и проверьте совместимость принимающего устройства.

4 Данные относятся к сохранению аккумулятором емкости на уровне 80% и более после 1 тыс. циклов зарядки. Данные получены в ходе испытаний внутренних лабораторий Pосо. Фактические результаты могут отличаться.

5 Частота обновления может быть увеличена до 120 Гц в поддерживаемых приложениях.

6 Устройство прошло испытания в контролируемых условиях и сертифицировано на устойчивость к брызгам и пыли в определенных лабораторных условиях с классом защиты IP64 в соответствии со стандартом IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Защита от брызг, воды и пыли может снижаться в процессе повседневной эксплуатации. Не заряжайте смартфон во влажных условиях. Реальные сценарии использования отличаются от экспериментальной среды. Не погружайте смартфон полностью в воду и не подвергайте его воздействию морской или хлорированной воды, а также жидкостей, таких как напитки, в повседневном использовании. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные намеренным погружением устройства в жидкость.

7 Расширение оперативной памяти до 16 ГБ доступно для версии с 8 ГБ ОЗУ. Дополнительный объем ОЗУ занимает соответствующий объем встроенной памяти. Функция расширения памяти доступна только при наличии достаточного объема свободного хранилища на устройстве. Фактический объем расширяемой оперативной памяти может отличаться в зависимости от модели.



