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В Марухском ущелье заработала новая базовая станция МТС

МТС запустила базовую станцию стандарта LTE-1800 в селе Маруха Карачаево-Черкесии. Новое оборудование обеспечивает мобильной связью и интернетом жителей села, а также путешественников, которые приезжают исследовать горные районы республики. Маруха находится в Зеленчукском районе, недалеко от курорта Архыз, и служит отправной точкой к одноименному Марухскому ущелью – одному из самых живописных уголков Кавказа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Марухское ущелье отличается необычным разнообразием горных пейзажей. По мере продвижения вдоль реки Маруха густые леса сменяются скальными стенами, открытыми лугами и высокогорными просторами у ледников Главного Кавказского хребта. Среди природных достопримечательностей – скальный каньон, мощные речные пороги и высокогорное озеро Кара-Кель. Через горные перевалы проходили торговые пути, связывавшие регион с другими территориями, а во время Великой Отечественной войны Марухский перевал стал одним из рубежей битвы за Кавказ. Сегодня сюда приезжают любители горных путешествий, которым интересны не только популярные курорты, но и менее освоенные маршруты республики.

«Карачаево-Черкесия привлекает все больше людей своими природными достопримечательностями, и важно, чтобы возможности мобильной связи развивались вместе с интересом к региону. При этом качественная связь нужна прежде всего самим жителям горных сел для повседневного общения, работы и доступа к цифровым сервисам. Запуск базовой станции в Марухе помогает решать эти задачи и создает дополнительные удобства для тех, кто приезжает знакомиться с природой республики», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

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