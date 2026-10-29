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В корпоративном мессенджере eXpress появилась интеграция с платформой Indaspace

Цифровая платформа управления офисом Indaspace интегрировалась с защищенным корпоративным мессенджером eXpress. Интеграция позволяет получать уведомления об офисных событиях там, где сотрудники общаются с командой, и сразу выполнять часть действий с бронированиями. Об этом CNews сообщили представители Indaspace.

Indaspace объединяет сервисы для сотрудников с задачами административных команд: управлением рассадкой, обслуживанием офиса, учётом имущества и аналитикой. Через платформу сотрудник может найти коллегу на карте, забронировать место или переговорную, отправить заявку в офисную службу. Теперь уведомления из этих сервисов можно получать в eXpress.

В личный диалог с ботом Indaspace в корпоративном мессенджере приходят уведомления о начале брони, напоминания за сутки и изменения ее статуса. Там же сотрудник получает приглашения на встречи и напоминания о необходимости подтвердить присутствие на рабочем месте.

Через eXpress также можно узнавать, когда в офисе будут коллеги, на которых пользователь подписался в Indaspace, и получать уведомления по заявкам, созданным через платформу. Например, подписка на коллег помогает выбрать день для совместной работы в офисе.

Некоторые сообщения содержат кнопки: сотрудник может подтвердить, что занял рабочее место, отменить бронь или завершить встречу раньше запланированного времени. Для этих действий не нужно открывать Indaspace. Платформа сохраняет изменения, а бот сообщает о результате.

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Если встреча закончилась раньше, ее бронирование можно завершить и освободить переговорную для других. Отмена ненужной брони делает рабочее место или парковочное место доступными коллегам. Так административные команды получают более актуальные сведения о занятости офисных ресурсов.

В профиле Indaspace сотрудник выбирает, какие категории уведомлений получать в eXpress. Можно отключить отдельные категории или все сообщения бота.

«Для многих компаний eXpress основной рабочий мессенджер, в том числе из-за требований к безопасности. Мы хотели, чтобы офисные сервисы работали там же, без обходных путей. Например, встреча закончилась раньше, и вместо того, чтобы открывать платформу, сотрудник нажимает кнопку в сообщении, а переговорная сразу освобождается для коллег. При этом каждый сам решает, какие уведомления ему получать», – сказал Артем Васенин, директор по продукту, Indaspace.

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