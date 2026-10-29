Цифровой маршрут по Енисею: «Ростелеком» отправил оборудование для организации связи в северных поселениях Красноярского края

«Ростелеком» отправил из Енисейска на север Красноярского края баржу с телекоммуникационным оборудованием, антенно-мачтовыми сооружениями и комплектующими для строительства базовых станций в труднодоступных поселениях — Безымянке и Александровском Шлюзе. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»

Путь в 200 км по Енисею займет пару дней. Груз доставят до деревни Фомка, а затем переместят на бульдозеры со специальными санями для дальнейшей транспортировки по тайге в поселки.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Наши инженеры и специалисты подрядных организаций прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить современной связью жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Доставка оборудования, металлических и железобетонных конструкций — одна из самых сложных частей строительного процесса. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе погодные условия, состояние речного пути и возможность перевозки по тайге».

Параллельно со строительством новых базовых станций «Ростелеком» прокладывает на севере края наземную волоконно-оптическую линию. Цифровая инфраструктура позволит подключить возводимые объекты связи к высокоскоростному проводному интернету, а уже существующие — перевести со спутникового канала на оптический. В частности, базовую станцию переподключат в поселке Новый Городок. Кроме того, доступ к стационарному интернету получат социально значимые объекты: школы, фельдшерско-акушерские пункты, административные здания, клубы и библиотеки.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Мы последовательно расширяем цифровую инфраструктуру в Енисейском муниципальном округе, чтобы улучшить качество мобильной связи и доступ в интернет для жителей северных территорий. Работы выполняются в партнерстве с “Ростелекомом” за счет федеральных и краевых средств в рамках национального проекта “Экономика данных”».

Базовые станции планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2026 г.