Только 6% руководителей гарантируют, что у уволенных сотрудников нет доступа к корпоративным системам

Почти половина HR-специалистов и руководителей подразделений признаются: в их компаниях у бывших сотрудников остаются доступы к корпоративным системам. Чаще всего у коллег сохраняются учетные данные от общих аккаунтов и пароли. К таким выводам пришли эксперты «Кибердома» по результатам исследования1. Об автоматическом закрытии учеток после увольнения рассказала лишь четверть опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Почему доступы сохраняются

Каждый второй респондент рассказывает, что в их компании забывали закрыть учетки бывших сотрудников или ограничить доступы специалистам, которые сменили должность или подразделение. А 26% опрошенных и вовсе затруднились ответить на этот вопрос, так как в их фирмах никто специально не отслеживает такие ситуации. Тем не менее, по словам 24% опрошенных, в их компании никогда не возникало подобных проблем.

По мнению большинства (75%), чаще всего доступы сохраняются, так как в компании нет практики менять пароли от общих аккаунтов. Среди возможных причин — неупорядоченный учет аккаунтов сотрудников, забытые учетные записи, которыми человек давно не пользуется. Их отметили 69% и 64% соответственно. Почти половина (48%) полагает: IT- или отдел информационной безопасности не блокирует аккаунты, так как не сразу узнает об увольнении. При этом 17% уверены, что бывшие сотрудники не будут пользоваться сохранившимися доступами.

«Забытые» учетки и «теневой» ИT

По мнению респондентов, чаще всего могут оставаться доступы к общим аккаунтам и пароль от офисного Wi-Fi. Их назвали 79% и 76% соответственно. Еще 70% отметили внешние сервисы, где сотрудники сами создают аккаунты и привязывают их к личной почте или телефону. Практически две трети (65%) считают, что могут сохраняться доступы к соцсетям, рекламным кабинетам и другим внешним аккаунтам компании, 39% — к облачным дискам, документам, базам знаний компании. Реже всего участники опроса называли пароли к корпоративной почте и мессенджерам (17%), рабочим системам, например к CRM, таск-трекерам (8%). Только 6% респондентов уверены: в их компаниях учитываются и закрываются все доступы.

Общие пароли — одно из самых уязвимых мест. Почти половина респондентов (48%) говорит, что меняет их выборочно. Степень ответственности зависит от строгости внутренней обстановки в компании, должности сотрудника и вероятности увольнения со скандалом. Каждый четвертый заявил об отсутствии практики менять общие пароли. О том, что пароли команды обязательно меняются после увольнения человека, рассказали только 14% опрошенных. А 13% отметили: у них каждому сотруднику выдаются индивидуальные доступы.

«Мы привыкли воспринимать кибербезопасность как что-то сложное: технологии, системы защиты, работа специальных подразделений. Но на самом деле она начинается с гораздо более простых вещей — с наших ежедневных привычек и отношения к цифровой среде. Мы закрываем дверь, когда уходим из дома, но почему-то можем годами не менять пароль от общего корпоративного аккаунта. И пока кибербезопасность не станет такой же естественной частью нашей жизни, как привычка пристёгиваться в автомобиле, даже самые совершенные технологии не смогут решить все проблемы», — сказал Сергей Калмыков, генеральный директор и сооснователь «Кибердома» и «Киберэтажа».

Опасность незакрытых доступов

Большинство руководителей (87%) полагают, что незакрытые доступы могут привести к утечке клиентской базы, персональных данных или коммерческой информации. Еще 67% опасаются, что уволившийся сотрудник может действовать от имени компании, используя корпоративную почту, соцсети и другие аккаунты, а 64% видят риск потери из-за этого важных данных, которые затем будет сложно восстановить.

Помимо этого, опрошенные боятся, что бывший сотрудник может целенаправленно вредить, передавая внутренние данные конкурентам (61%) или срывая рабочие процессы, изменив пароли, настройки и информацию (58%). Каждый третий (37%) опасается репутационных рисков, а каждый четвертый — финансовых потерь для компании, штрафов и судебных претензий. Однако 19% не видят в неотозванных доступах проблем.

Регламенты отзыва доступа

Чаще всего в компаниях доступы увольняющимся сотрудникам закрываются по распоряжению руководителя подразделения или HR, об этом сказали 66% участников опроса. Еще 32% отметили: каждое подразделение самостоятельно отслеживает, когда нужно отзывать пароли. В зависимости от регламента доступы могут закрываться вручную по чек-листу (31%) или автоматически (23%). При этом единый протокол отзыва существует не везде. Или процесс может зависеть от сотрудника и обстоятельств увольнения, или каждый случай в принципе рассматривается отдельно. О такой практике рассказали 27% и 24% респондентов.

Сроки отзыва доступов в разных компаниях также отличаются. Почти половина (49%) отмечает: учетные записи закрываются за один рабочий день, до или в момент увольнения. В ряде компаний учетки блокируются на следующий день, а иногда процесс занимает до недели и больше. Так ответили 39% участников опроса. Практически каждый десятый (8%) сказал, что срок зависит от типа доступа.

1 Опрос проведен в октябре 2026 г. с использованием онлайн-платформы. В нем приняли участие 2,2 тыс. респондентов — HR-специалисты и руководители подразделений в компаниях из разных регионах России