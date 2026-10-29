«Т-Банк» запустил оплату по QR-коду в странах Африки

«Т-Банк» запустил оплату покупок по QR-коду в Египте, Танзании и Кении. Клиенты банка смогут расплачиваться через сервис T-Bank Pay по QR в мобильном приложении без комиссии в этих странах Африки так же просто, как и в России. Об этом CNews сообщил представитель «Т-Банка».

Для оплаты необходимо отсканировать QR-код на платежном терминале или смартфоне продавца в разделе «Сканировать» приложения «Т-Банка». На экране отобразятся название магазина, сумма покупки в местной валюте и итог в рублях. После этого клиент сможет выбрать счет для списания средств и подтвердить операцию. Пользователям также доступна оплата в рассрочку по кредитной карте.

Сервис не взимает комиссию и не требует наличия счета в иностранной валюте. Конвертация рублей в местную валюту происходит по внутреннему курсу банка на момент совершения операции. Информацию о курсе можно узнать, нажав на знак вопроса рядом с суммой в рублях.

«Мы видим укрепление связей России со странами африканского континента — россияне все чаще ездят в Африку на отдых и по делам. Помимо Египта, популярными туристическими направлениями становятся Танзания и Кения, развитие промышленности и строительства в этих регионах привлекает отечественных инвесторов. Поэтому мы расширяем список стран, в которых наши клиенты могут оплачивать покупки безопасно и удобно, пользуясь привычными финансовыми сервисами ― как дома», — отметил Никита Буклиш, директор по продукту T-Bank Pay.

«Т-Банк» активно развивает трансграничные операции между Россией и странами Африки — от денежных переводов до оплаты покупок. Запуск оплаты по QR-коду в Египте, Танзании и Кении расширяет возможности клиентов банка в регионе.

Сегодня клиенты «Т-Банка» могут отправлять деньги по номеру карты из России в 34 страны континента — это одно из самых широких покрытий среди российских банков. По данным «Т-Банка», с октября 2024 г. по октябрь 2026 г. объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия.

Услуга оплаты по QR-коду уже доступна в Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Для использования сервиса необходимо приложение «Т-Банка» от версии 7.29 для iOS или 7.26 для Android.