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Стартап молодых ученых из НГУ поможет ускорить анализ сейсмических данных

Проект, в команду которого входят аспиранты и студенты Новосибирского государственного университета проходит акселерацию в акселераторе «Индастрикс» (Industrix). Команда разрабатывает программу LithoQB, которая автоматизирует трудоемкие операции при работе с сейсмическими данными. По итогам акселерации разработчики планируют провести опытно-промышленные испытания и подтвердить эффективность продукта. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

В основе стартапа — научные исследования. Около пяти лет участники команды — Владислав Корчуганов, Егор Побежимов, Александр Лисин, Илья Дягилев и Маргарита Голубева — занимаются алгоритмами анализа сейсмических данных и за это время опубликовали более десяти научных работ.

«Публикации копились, и мы решили, что наш опыт должен приносить пользу людям. Мы начали собирать единую платформу, на которой специалист может использовать самые передовые алгоритмы анализа сейсмических данных», — сказал учредитель стартапа, научный сотрудник Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпромнефть-НГУ» Владислав Корчуганов.

LithoQB работает с уже обработанными сейсмическими данными, то есть с материалами полевых исследований, приведенными в кондиционный вид. Задача программы — извлечь из них информацию о геологическом строении и помочь построить цифровую модель месторождения. Для этого команда разрабатывает алгоритмы выделения разломов и геологических тел на основе компьютерного зрения, а также подходы на основе сейсмической инверсии и спектрального анализа. Оба типа методов доступны пользователю в одном интерфейсе. По оценке разработчиков, такое сочетание ускоряет ряд процедур и повышает качество моделей.

Основные пользователи программы — специалисты геологических и геологоразведочных подразделений нефтегазовых компаний. Команда изучает российские и зарубежные аналоги, собирает обратную связь от компаний и добавляет функции, которых, по словам пользователей, не хватает.

«Мы позиционируем себя как своего рода скальпель в мире анализа данных. У нас набор узких, но очень хорошо проработанных процедур», — сказал Владислав Корчуганов.

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации
Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации Цифровизация

Пока продукт ориентирован на нефтегазовую отрасль, но разработчики видят и другие области применения. Похожие методы используют при выборе мест для подземного хранения CO₂ и при разведке лития, содержащегося в подземных рассолах.

«На отечественном рынке есть ряд программных продуктов, которые решают похожие задачи. Мы смотрим на их функционал, но стараемся искать более красивые решения, в том числе с применением нейросетевых алгоритмов», — отметила младший научный сотрудник НОЦ «Газпромнефть-НГУ» Маргарита Голубева, которая отвечает в стартапе за продуктовое продвижение.

По словам разработчиков, алгоритмы уже проверены на реальных данных, а их эффективность подтверждена в российских и международных научных публикациях. Команда обсуждает внедрение продукта с несколькими компаниями, в том числе в рамках акселератора «Индакстрикс». до середины 2027 г. К ее завершению команда планирует выйти на опытно-промышленные испытания, а при благоприятном развитии событий — уже в I квартале 2027 г.

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