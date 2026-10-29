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Спамеры позвонили пермяку почти 15 тыс. раз с начала 2026 года

МТС публикует аналитику по нежелательным звонкам в Пермском крае с января по сентябрь 2026 г. Эксперты сервиса «МТС Защитник» выяснили, что одному из жителей Прикамья за этот период поступило почти 15 тыс. нежелательных звонков. Всего с начала 2026 г. в регионе было заблокировано 25 млн таких вызовов, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя длительность нежелательного звонка составила 0,04 секунды, что говорит о том, что сервис распознавал угрозу и сбрасывал вызов практически мгновенно, не давая спамерам шанса заговорить с абонентом.

Чаще всего пермяков беспокоили звонки с предложениями финансовых услуг. В топ-5 самых популярных у мошенников тем вошли «Банки и финансы», «Реклама и опросы», «Коллекторы», «Звонок по задолженности» и «Товары и услуги».

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Отдельно аналитики МТС изучили долю особо опасных многоступенчатых схем. В таких сценариях злоумышленники звонят жертве несколько раз с разных номеров, чтобы вызвать чувство большего доверия и заставить человека поднять трубку. В Пермском крае на долю многоступенчатых схем приходится 20% от всех зафиксированных нежелательных звонков в регионе, что выше федерального среднего показателя (18%).

«Мы видим, что мошенники регулярно адаптируют свои сценарии, используя многоступенчатые звонки и маскируясь под известные организации. Сервис «МТС Защитник» берет на себя фильтрацию вызовов, однако абонентам также важно соблюдать правила цифровой гигиены. Самое основное – не перезванивать на незнакомые номера и не продиктовывать третьим лицам данные карт или коды из СМС», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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