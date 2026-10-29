Smart Engines запатентовала в США технологию, с помощью которой российские банки и госведомства защищаются от мошенников

Российская компания Smart Engines запатентовала в США свою флагманскую систему распознавания документов, удостоверяющих личность. Решение объединяет ключевую для идентификации и KYC функциональность: автоматическое извлечение данных, проверку подлинности и сверку лиц без биометрии – в рамках одной вычислительно-эффективной архитектуры, без необходимости в GPU и отправки данных в облачные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Технология лежит в основе программных продуктов компании, внедренных в ведущих банках, страховых, телекоме и на государственных границах России. Получение патента в США расширяет правовую защиту разработки и укрепляет позиции Smart Engines как не только отечественного, но и мирового лидера в области интеллектуального распознавания документов и защиты от мошенничества. Это уже 22-й патент компании в США.

Запатентованная система распознавания позволяет реализовывать комплексные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и других документов, выявление признаков подделки, атак на предъявление и попыток выдать себя за другого человека. Технология находит документ в кадре и определяет его тип, анализирует его структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы. Алгоритмы учитывают геометрию документа, проективные искажения и сложный фон, а также позволяют сопоставлять лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.

Ключевая особенность технологии – минимальная вычислительная нагрузка при распознавании документа в видеопотоке. Система разделяет документ на зоны и отдельные объекты, включая текстовые поля, фотографию и защитные элементы. Когда поле надежно распознано, алгоритм перестает обрабатывать его в следующих кадрах; после завершения анализа всех объектов исключается из дальнейшей обработки соответствующая зона. Таким образом, вычислительные ресурсы не тратятся на анализ уже распознанных элементов, а перераспределяются на участки, которые еще требуют обработки, что снижает нагрузку и позволяет применять технологию на любых мобильных устройствах, включая бюджетные смартфоны.

Решение оптимизировано для работы с различными типами документов и не ограничивается конкретным форматом или способом получения изображения. Технология поддерживает распознавание в видеопотоке, на фотографиях и сканах, а также масштабируется на различные шаблоны документов из других государств. В настоящее время система Smart Engines поддерживает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов, включая печатные и рукописные паспорта России, документы стран СНГ и других регионов мира.