SimpleOne представила инструмент ИИ-разработки для быстрого создания и доработки бизнес-приложений

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила инструмент ИИ-разработки SimpleGen. С его помощью компании создают новые приложения и дорабатывают готовые бизнес-приложения силами ИИ-агентов. Инструмент доступен всем клиентам и партнерам SimpleOne. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

Помимо написания кода, время при доработке бизнес-приложений уходит на согласование требований, передачу задачи между ролями, ревью, перенос на тестовый стенд и подготовку документации. Инструмент ИИ-разработки SimpleGen автоматизирует эти этапы, теперь разработчик описывает задачу текстом, а инструмент готовит спецификацию с критериями приемки и план по этапам, генерирует код и настройки, разворачивает изменения на стенде и пишет документацию. Начать работу можно на существующей инфраструктуре, поскольку SimpleGen подключается к любому стенду SimpleOne и не требует установки на сам стенд.

При этом результат остается под контролем команды. Разработчик проверяет каждое изменение перед принятием, а спецификация, план и итоговые изменения сохраняются в Git, поэтому историю требований и решений можно проследить. На каждом этапе работу дополнительно проверяют отдельные ИИ-агенты, что снижает риск ошибок, галлюцинаций моделей и отклонений от исходных требований.

SimpleGen дополняет три уровня инструментов разработки платформы SimpleOne — No-code, Low-code и Pro-code — четвертым уровнем, ИИ-разработкой. Клиент выбирает подход под задачу: настроить решение визуальными конструкторами, написать код самостоятельно или поручить работу ИИ-агентам.

«Корпоративная разработка переходит от отдельных экспериментов с ИИ-ассистентами к использованию ИИ в рабочих процессах компаний. Заказчикам нужны одновременно скорость доработок и предсказуемый результат. Мы рассматриваем ИИ-разработку как следующий этап развития Low-code-платформ, так как дает еще большему количеству команд возможность создавать и развивать корпоративные системы самостоятельно», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.