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Цифровизация
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«Сбер» и FishStat запускают проект цифрового двойника холодильного комплекса

«Сбер» и экосистема сервисов для оптовой торговли рыбой онлайн FishStat создадут цифрового двойника промышленного холодильника для управления поставками рыбы. Совместный проект поможет обеспечить хранение, обработку и реализацию водных биоресурсов через платформу FishStat. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Промышленный холодильник — это не просто склад, а ключевой узел товарной и информационной цепочки поставок рыбы. Через него проходят приёмка продукции, размещение по камерам хранения, контроль условий и сроков хранения, внутрискладские перемещения, подготовка партий и отгрузка покупателям. Динамическая цифровая модель будет синхронизирована с реальными складскими процессами.

Цифровой двойник сможет отслеживать полный жизненный цикл товарной партии: от приёмки и размещения по камерам до контроля температуры, сроков хранения и отгрузки покупателям. Система будет в реальном времени отображать загрузку мощностей, местонахождение каждой партии и доступность продукции для реализации. Это поможет перейти от разрозненного учёта и ручного сопоставления информации к сквозному управлению поставками.

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Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, сказал: «Цифровизация открывает новые возможности для рыбного бизнеса. Эта сфера связана со сложной логистикой и хранением, поэтому важна каждая минута. Наш совместный с FishStat проект по созданию цифровой платформы полного цикла позволит прогнозировать загрузку холодильников, оптимизировать логистику, планировать приёмку и отгрузку, а также оперативно выявлять отклонения от условий хранения. Рыбопромышленники и ритейлеры получат точную картину того, какой объём продукции физически находится на складе и какая его часть готова к продаже. Мы создаём инструмент, который даёт предпринимателю уверенность в завтрашнем дне: он точно знает, что его товар в сохранности, а покупатель получит свежую рыбу вовремя».

Евгений Карпов, акционер и генеральный директор «Фишстат», отметил: «Перевод в цифру холодильника, холодильного склада – вершина цифровизации цепочки «от вылова до прилавка». После апробации на флагманском складе будем рады предоставить сервис цифрового холодильника всем холодильным складам, стремящимся к прозрачности и предсказуемости. Уверены, что хранение, погрузка и отгрузка с использованием FishStat станут оптимальнее».

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