Rutube планирует развиваться как открытая платформа для персональных ИИ-агентов

Rutube рассматривает развитие открытой адаптивной среды, в которой персональные ИИ-агенты пользователей смогут подключаться к видеоплатформе через API, подбирать контент и формировать индивидуальные сценарии просмотра. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«Сегодня более 50% смотрения на Rutube формируется благодаря рекомендательным алгоритмам. Они помогают пользователям находить интересный контент, а авторам — расширять аудиторию за пределами уже сформировавшегося сообщества. При этом мы считаем, что следующим этапом развития видеосервисов как продукта станет переход к агентоадаптивной модели. Платформа станет точкой интеграции контента и агентных систем. В перспективе персональные ИИ-агенты смогут действовать от имени пользователя, обращаться к видеоплатформе через API и выстраивать индивидуальные сценарии просмотра с учетом его интересов и конкретных запросов. Таким образом, видеоплатформа станет частью более широкой цифровой экосистемы пользователя, взаимодействуя не только непосредственно с человеком, но и с его цифровыми помощниками», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

По словам Ильчука, искусственный интеллект меняет не только способы потребления, но и процессы создания видеоконтента. Генеративные технологии позволяют авторам решать отдельные производственные задачи быстрее и с меньшими затратами, экспериментировать с визуальными образами и создавать новые форматы. При этом ИИ не заменяет авторский замысел, а усиливает творческие возможности человека. На фоне распространения массового нейросетевого контента особую ценность приобретают оригинальная идея, индивидуальный стиль и способность автора выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией.

В октябре 2026 г. Rutube начал закрытое тестирование ИИ-помощника для авторов, который объединит в Студии Rutube инструменты подготовки, оформления и развития контента. Сервис сможет предлагать идеи новых видео с учетом тематики канала, формировать контент-план, анализировать ролики перед публикацией, генерировать заголовки и описания, подбирать тайм-коды и рекомендовать оформление обложек.

Евгений Ильчук также подчеркнул, что Rutube рассматривает видеоплатформы как часть инфраструктуры креативной экономики, объединяющую авторов, зрителей и бренды. Представители разных творческих индустрий могут использовать видеоконтент для продвижения собственных продуктов, знакомства аудитории со своей работой и формирования профессиональных сообществ. Развитие рекомендательных технологий и гиперперсонализации, в свою очередь, позволит точнее учитывать интересы пользователей и создавать новые возможности для коммуникации между авторами, аудиторией и брендами.