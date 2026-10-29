Ростелеком внедрил UC-платформу от MANGO OFFICE и поднял показатель дозвона рекрутеров до 78%

«Ростелеком» автоматизировал массовый подбор персонала с помощью виртуальной АТС, голосового робота и речевой аналитики от MANGO OFFICE

«Ростелеком» – ведущая российская компания в сфере цифровых услуг и решений. Работает во всех сегментах рынка, лидирует в цифровизации регионов, бизнеса любого масштаба и в предоставлении широкополосного доступа в интернет. Выручка по итогам 2025 г. – 872,8 млрд руб., прирост к предыдущему году составил 12%.

Перед Департаментом управления талантами стояло 4 основные задачи:

объединить разрозненные каналы коммуникации с кандидатами на единой платформе

повысить эффективность голосового обзвона

получать углубленную аналитику по работе рекрутеров

улучшить результаты команды





Для этого «Ростелеком» подключил решения MANGO OFFICE: виртуальная АТС, интеграция с ATS-системой, речевая аналитика, голосовые роботы, сервис маркировки звонков «Этикетка» и карусель номеров.

После внедрения средний показатель дозвона вырос до 78%. Количество звонков на одного рекрутера увеличилось на 19%, а конверсия из звонка в приглашение на собеседование – на 8%. Ежемесячный объем исходящих вызовов составляет более 210 000 минут.

Все коммуникации с кандидатами объединили в единой среде. Руководители получили более подробные отчеты по каждому сотруднику. Это помогает им лучше контролировать работу команды и видеть результаты рекрутеров.

Отдельно автоматизировали работу со «спящей» базой кандидатов — людьми, которые раньше перестали выходить на связь. Голосовой робот обзвонил 42 500 кандидатов. 1 750 человек после этого вернулись к диалогу с «Ростелекомом».

Рекрутерам не пришлось вручную обзванивать эту базу. Это помогло снизить стоимость найма и расходы на фонд оплаты труда.

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

«В массовом подборе персонала проблема не только в количестве звонков. Важно понимать, что происходит с каждым контактом, где теряются кандидаты и насколько эффективно работает весь процесс.

Когда коммуникации ведутся через разные инструменты, собрать эту картину непросто. Поэтому в проекте с "Ростелекомом" мы объединили звонки, автоматизацию и аналитику в одной системе.

В результате у команды появился не просто инструмент для обзвона, а возможность лучше управлять коммуникациями с кандидатами. Для меня это принципиальная разница. Технологии должны не добавлять руководителю еще один процесс, за которым нужно следить, а помогать ему видеть общую картину и принимать решения на основе конкретных данных».

Елизавета Хинчагова, директор по управлению талантами, «Ростелеком»:

«Внедрение решений MANGO в процесс подбора персонала — это пример того, как мы в повседневной работе воплощаем наши корпоративные ценности, одна из которых — технологичность.

Используя синергию внутри группы компаний и опираясь на мощную технологическую базу, мы автоматизируем рутинные операции первичного отсева кандидатов.

Это дает нашим специалистам удобный инструмент повышения эффективности работы и позволяет им сосредоточиться на по-настоящему важном: на анализе потенциала людей, построении карьерных траекторий и создании культуры развития.

Голосовой робот и речевая аналитика работают 24/7, не уставая и не ошибаясь, а наша команда получает больше времени для решения стратегических и творческих задач».