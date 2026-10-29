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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Ростелеком» готов экспортировать опыт цифровизации гостиниц в Мьянму

«Ростелеком» подписал соглашение о взаимодействии с Межрегиональной общественной организацией «Общество Дружбы и Сотрудничества с Республикой Союз Мьянма» (МОО ОДСРСМ) в сфере развития цифровых услуг для индустрии гостеприимства. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Партнерство нацелено на повышение качества обслуживания клиентов, оптимизацию бизнес-процессов и расширение возможностей обеих сторон. В рамках сотрудничества «Ростелеком» будет делиться опытом разработки и внедрения цифровых решений, а ОДСРСМ окажет содействие в продвижении продуктов компании в Республике Союз Мьянма. Соглашение подписали Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», и Анатолий Булочников, президент ОДСРСМ.

Партнеры планируют изучать условия развития цифровой инфраструктуры, проводить совместные маркетинговые кампании, а также обмениваться опытом повышения квалификации персонала. Отдельное направление сотрудничества — анализ реализации проектов импортозамещения. «Ростелеком» предложит опыт внедрения платформы «Цифровой отель» — отечественного решения для управления гостиничным бизнесом, которое позволяет российским отелям заменить иностранное программное обеспечение гибким и масштабируемым инструментом с непрерывной технической поддержкой. Развитие платформы входит в стратегические приоритеты компании по обеспечению цифрового суверенитета и технологической независимости бизнеса.

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Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «“Ростелеком” уже работает с 6 тыс. отелей по всей России, помогая им внедрять цифровые сервисы. Мы видим, что гостиничной отрасли нужны современные комплексные решения — от управления номерным фондом до аналитики гостевого опыта. Наша платформа “Цифровой отель” демонстрирует, что отечественное программное обеспечение может не просто конкурировать с иностранными аналогами, но и превосходить их по функционалу и гибкости. Соглашение с “Обществом Дружбы и Сотрудничества с Республикой Союз Мьянма” — это возможность поделиться этим опытом и вместе с партнерами поднять сферу гостеприимства на новый уровень. Кроме того, такое сотрудничество может способствовать и росту туристических потоков между нашими странами».

Анатолий Булочников, президент ОДСРСМ: «Россия является стратегическим партнером Республики Союз Мьянма. Развитие всестороннего делового сотрудничества с Мьянмой — один из основных приоритетов российской внешней политики. В начале октября в Москве прошло шестое заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии, в ходе которого министр инвестиций Мьянмы особенно подчеркивал важность совместных проектов в области цифровизации. Наше общество уверено, что предложенные “Ростелекомом” инновационные решения отвечают интересам мьянманской стороны. Мы готовы оказать содействие в реализации проектов, направленных на развитие цифровой экономики Мьянмы, в частности, в области создания цифровой инфраструктуры и в туристической отрасли. Рассчитываем на долгосрочное, конструктивное и плодотворное сотрудничество с “Ростелекомом”».

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