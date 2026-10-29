restore: начал выдачу iPhone Duo по предзаказам и открыл свободную продажу новинки

Сеть магазинов техники и электроники restore: с 28 октября начала выдачу предзаказов на первый складной смартфон Apple — iPhone Duo, а также открыла свободную продажу устройств. Первые клиенты, оформившие раннее бронирование, уже получили свои заказы. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Количество устройств ограничено.

Первый складной iPhone от Apple доступен для тестирования в трех флагманах restore: в Москве на Неглинная 8/10 и в ТРЦ «Рига Молл», в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 76-78. Купить смартфон можно в избранных розничных магазинах сети, на сайте и в приложении бренда. Актуальная информация о наличия обновляется в карточках товаров на сайте re-store.ru

Сеть restore: официально ввозит устройства на территорию России и предоставляет собственную гарантию на смартфоны. Это значит, что при наступлении гарантийного случая restore: заменит сломанное устройство iPhone Duo на новое. Как только компания Apple предоставит сервисным центрам инструменты и необходимые запасные части для обслуживания iPhone Duo, устройства будут обслуживаться в стандартном порядке — по гарантии и в рамках сервиса сети.

По итогам предзаказов restore: фиксирует высокий интерес к iPhone Duo среди своих премиальных клиентов. С момента мировой презентации в сентябре компания уже зафиксировала примерно в 7,5 раза больше заявок на iPhone Duo, чем на обновленный в 2025 г. форм-фактор iPhone Air, а также складной смартфон уже обогнал на 91% по предварительному интересу главный флагман этого года iPhone 18 Pro Max. Лидерами по предзаказам стали города: Москва и Санкт-Петербург.

«Новый форм-фактор в линейке Apple, безусловно, привлекает внимание, поэтому мы рады, что оценить новинку уже можно в наших трех флагманских магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. Устройства на рынке пока в большом дефиците, но мы постарались привезти партию для лояльных клиентов, которые уже с сегодняшнего дня получают свои предзаказы. Оставшиеся смартфоны мы отдаем в свободную продажу. Рекомендуем не откладывать покупку, потому что пока не до конца понятно, что будет с поставками именно этой модели в ноябре и декабре», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore)

Для клиентов Inventive Retail Group (в которую входит restore:) действует единая программа лояльности EGO: бонусы, накопленные при покупке техники в restore:, можно потратить в других брендах группы — от спортивной одежды до товаров для дома.

Все устройства, продающиеся в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Проверить подлинность можно по номеру IMEI на сайте apple.com.

iPhone Duo доступен в двух цветах — star white и night sky — и в четырех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство работает только с eSIM. Розничные цены на модели iPhone Duo в магазинах restore: начинаются от 399 990 руб.