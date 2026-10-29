Разделы

Техника
|

restore: начал выдачу iPhone Duo по предзаказам и открыл свободную продажу новинки

Сеть магазинов техники и электроники restore: с 28 октября начала выдачу предзаказов на первый складной смартфон Apple — iPhone Duo, а также открыла свободную продажу устройств. Первые клиенты, оформившие раннее бронирование, уже получили свои заказы. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Количество устройств ограничено.

Первый складной iPhone от Apple доступен для тестирования в трех флагманах restore: в Москве на Неглинная 8/10 и в ТРЦ «Рига Молл», в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 76-78. Купить смартфон можно в избранных розничных магазинах сети, на сайте и в приложении бренда. Актуальная информация о наличия обновляется в карточках товаров на сайте re-store.ru

Сеть restore: официально ввозит устройства на территорию России и предоставляет собственную гарантию на смартфоны. Это значит, что при наступлении гарантийного случая restore: заменит сломанное устройство iPhone Duo на новое. Как только компания Apple предоставит сервисным центрам инструменты и необходимые запасные части для обслуживания iPhone Duo, устройства будут обслуживаться в стандартном порядке — по гарантии и в рамках сервиса сети.

По итогам предзаказов restore: фиксирует высокий интерес к iPhone Duo среди своих премиальных клиентов. С момента мировой презентации в сентябре компания уже зафиксировала примерно в 7,5 раза больше заявок на iPhone Duo, чем на обновленный в 2025 г. форм-фактор iPhone Air, а также складной смартфон уже обогнал на 91% по предварительному интересу главный флагман этого года iPhone 18 Pro Max. Лидерами по предзаказам стали города: Москва и Санкт-Петербург.

«Новый форм-фактор в линейке Apple, безусловно, привлекает внимание, поэтому мы рады, что оценить новинку уже можно в наших трех флагманских магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. Устройства на рынке пока в большом дефиците, но мы постарались привезти партию для лояльных клиентов, которые уже с сегодняшнего дня получают свои предзаказы. Оставшиеся смартфоны мы отдаем в свободную продажу. Рекомендуем не откладывать покупку, потому что пока не до конца понятно, что будет с поставками именно этой модели в ноябре и декабре», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore)

<p>Максим Лысенко, VK Tech: Бизнес будет вкладываться в документацию для обучения ИИ</p>
Максим Лысенко, VK Tech: Бизнес будет вкладываться в документацию для обучения ИИ Импортонезависимость

Для клиентов Inventive Retail Group (в которую входит restore:) действует единая программа лояльности EGO: бонусы, накопленные при покупке техники в restore:, можно потратить в других брендах группы — от спортивной одежды до товаров для дома.

Все устройства, продающиеся в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Проверить подлинность можно по номеру IMEI на сайте apple.com.

iPhone Duo доступен в двух цветах — star white и night sky — и в четырех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство работает только с eSIM. Розничные цены на модели iPhone Duo в магазинах restore: начинаются от 399 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Импортозамещение дало трещину. Российский бизнес тратит миллиарды на зарубежные ИТ-услуги, спрос стремительно растет

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Тотальный дефицит памяти продолжится не менее двух лет. Samsung из-за него получила рекордную прибыль

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще