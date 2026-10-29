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Рекомендательные технологии «Яндекса» дали рост конверсионности продвижения

Бизнесы в «Директе» получили больше конверсий при сопоставимых бюджетах на продвижение за первые 9 месяцев 2026 г. благодаря нейротехнологиям, которые «Яндекс» внедрил в свою рекламную систему. Общая конверсионность «Директа» в среднем выросла на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Речь идет о совокупной динамике по всем рекламным кампаниям в сервисе, результаты отдельных кампаний могут различаться в зависимости от ниши, настроек и бюджета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые рекомендательные технологии «Директа» продолжают работать после атак на дата-центры «Яндекса». Весь набор нейросетевых моделей по-прежнему задействован и влияет на качество подбора аудитории, ранжирования объявлений и итоговую эффективность рекламных кампаний.

В первой половине года «Яндекс» провел крупное обновление рекомендательных систем в рекламных технологиях. Этот подход соответствует мировому тренду: крупнейшие технологические компании мира в своих рекламных системах переходят сегодня от поэтапных воронок к сквозным архитектурам. Вместо каскадной логики «отбор объявлений-кандидатов, затем ранжирование» новые рекомендательные системы используют нейросетевые архитектуры, которые формируют результат сразу для всей сессии пользователя.

В начале года в рекламную систему «Яндекса» внедрили собственную генеративную модель Argus. Если раньше нейросети опирались на обезличенную историю интересов и действий в интернете за последние недели, то Argus на старте расширил этот период до года. За время, прошедшее с запуска, «Яндекс» уже увеличил глубину «памяти» Argus втрое: теперь система учитывает эту историю за период до трех лет. Для бизнесов это более адресный подбор аудитории для показа: система еще точнее учитывает и устойчивые интересы людей, сформированные годами, и краткосрочные запросы, тренды и сезонные всплески спроса, а объявления чаще показываются тем, кто действительно заинтересован в товаре или услуге.

В июне к Argus добавили собственную модель Gorgona. Она оценивает путь пользователя до покупки и точнее прогнозирует, какой показ приведёт к конверсии. Благодаря этому система в реальном времени управляет ставками рекламодателей, и бюджет эффективнее направляется на показы, которые приводят к заказам и обращениям.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Выигрывают от новых рекомендательных технологий и сами пользователи: реклама лучше попадает в контекст жизни человека, помогает с выбором и решает конкретную задачу.

«Яндекс» продолжит обновлять и развивать рекомендательные технологии в рекламной системе. Это позволит и дальше повышать эффективность кампаний для рекламодателей и качество монетизации для партнеров.

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