«Ред Медиа» запускает «Кинокнигу» — первый телеканал экранизаций мировой и отечественной литературы

1 ноября телекомпания «Ред Медиа», входящая в «Газпром-Медиа Холдинг», запускает новый тематический телеканал «Кинокнига», полностью посвященный экранизациям литературных произведений. В его эфире встретятся мировая классика, современные бестселлеры, детская и подростковая литература, воплощенная на экране режиссерами разных стран и поколений. Телеканал начнет вещание одновременно с масштабным ребрендингом семейства киноканалов «Ред Медиа». Об этом CNews сообщили представители «Ред Медиа».

«Кинокнига» станет тринадцатым тематическим проектом в линейке киноканалов «Ред Медиа» и первым с критерием отбора в эфир на литературной основе. Канал объединит самые разные жанры — драму и детектив, фантастику и ужасы, исторические фильмы, приключения и семейное кино. Такой подход позволит зрителям открывать знакомые произведения в новых интерпретациях, а любителям кино — узнавать новые истории и литературные первоисточники.

Илья Цыганов, генеральный продюсер «Ред Медиа»: «Экранизации — особая категория кино. В основе каждой из них уже есть литературная история, но то, какой она станет на экране, во многом зависит от режиссёра, сценариста и актёров. Одно произведение может получить совершенно разные киновоплощения, и далеко не все они одинаково удачны. Поэтому для нас “Кинокнига” — интересная творческая и редакционная задача: собрать в одном эфире лучшие экранизации разных эпох и жанров, найти неожиданные сочетания фильмов и открыть зрителям новые грани знакомых произведений».

Ежегодный объем уникального контента «Кинокниги» составит 400 часов. Вещание будет осуществляться без рекламы.

В первый месяц зрителей ждут экранизации известных литературных произведений, ставшие хитами кинематографа. Среди них — «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова, французский триллер «Багровые реки» по произведению Жан-Кристофа Гранже, приключенческий фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» по роману Александра Дюма и голливудская классика «Унесенные ветром» по книге Маргарет Митчелл. Семейную часть репертуара представят «Красавица и чудовище» и «Похититель времени».

При формировании сетки редакция «Кинокниги» будет учитывать не только литературное происхождение фильма, но и зрительские предпочтения. Подборки фильмов по произведениям одного автора, жанру, актерскому составу или литературной эпохе позволят по-новому представить знакомые истории и привлечь внимание к экранизациям, которые прежде оставались в тени более известных кинорелизов.

Роман Столярский, заместитель генерального директора «Ред Медиа»: «Сегодня книги находят новую аудиторию не только через традиционные каналы продвижения, но и благодаря экранизациям, социальным сетям, книжным блогерам и читательским сообществам. Для медиабизнеса это интересный тренд: границы между форматами становятся всё менее заметными, а взаимодействие аудитории с любимыми историями не ограничивается одним экраном или одной платформой. Мы видим в этом возможности для развития тематического телевидения. “Кинокнига” может стать частью такой экосистемы, объединяя кинопоказ с цифровыми коммуникациями и совместными проектами с книжной индустрией».

Одна из задач «Кинокниги» — продлить интерес зрителя к литературной основе фильма за пределы экрана. «Ред Медиа» рассматривает возможности сотрудничества с книжными издательствами, магазинами и цифровыми библиотеками. Среди перспективных форматов — специальные эфирные проекты, QR-коды для перехода к книгам, а также обсуждения экранизаций с участием зрителей, литературных и киноэкспертов в социальных сетях «Настрой кино!».

Запуск «Кинокниги» сопровождается масштабным визуальным обновлением семейства киноканалов «Ред Медиа». В его основе сочетание преемственности и современного визуального языка. Компания сохранила узнаваемый символ из трёх стрелок, переосмыслив его графическое исполнение. На смену объемной темной 3D-графике пришел лаконичный 2D-дизайн: каждый из 13 киноканалов получил собственный фирменный цвет. Новая айдентика объединяет всё семейство в единую визуальную систему www.nastroykino.ru, сохраняя индивидуальность каждого из каналов и помогая зрителям легче ориентироваться в разнообразии жанров и тематик, чтобы выбирать кино под свои интересы и настроение.