Разработка «ПМХ-Инфотеха» ускорила инвентаризацию в два раза

Аккредитованная ИT-компания «ПМХ-Инфотех» разработала программу для повышения скорости инвентаризации. Ее внедрение позволило вдвое сократить сроки инвентаризации ТМЦ на предприятиях компании. Об этом CNews сообщили представители «ПМХ-Инфотех».

Новый информационный продукт дал возможность проводить инвентаризацию на складах предприятий с помощью терминалов сбора данных (ТСД), ранее для этого использовались бумажные ведомости. Теперь работники сканируют QR-коды на бирках ТМЦ, эти данные поступают в хранилище ТСД. Данные из хранилища автоматически сопоставляются с учетными данными в «1C:ERP», что позволяет оперативно выявить расхождения товаров на складе и в учетной системе, ускорить идентификацию ТМЦ и минимизировать человеческий фактор.

Приложение было использовано во время плановой инвентаризации на партнерских «Промсорт-Калуге», «Промсорт-Урале» и «Промсорт-Метизе». Его внедрение позволило провести инвентаризацию складов всего за пять дней, тогда как раньше на это уходило несколько недель. Компания планирует в дальнейшем расширить функционал продукта для ускорения инвентаризации.