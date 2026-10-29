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«Пегас Ритейл» расширяет выбор авиаконтента через платформу СИГ компании ОРС

Компания «Пегас Ритейл» подключилась к платформе СИГ российского разработчика ОРС и получил доступ к дополнительному выбору авиационного контента, включая данные напрямую от авиакомпаний и из глобальных дистрибутивных систем. Об этом CNews сообщил представитель «Пегас Ритейл».

Подключение к СИГ открывает «Пегас Ритейл» полноценный доступ ко всей тарифной сетке и дополнительным услугам авиакомпаний-партнёров платформы напрямую. Платформа включает функционал для оперативного поиска рейсов, бронирования, а также автоматизированного обмена и возврата билетов. Ожидается, что это ускорит работу менеджеров компании и сайта, и снизит нагрузку на контакт-центр, что позволит предлагать путешественникам и агентам более быстрый и качественный сервис при подборе авиаперелётов, в том числе, в составе туристических пакетов.

Выбор «Пегас Ритейл» в пользу современной модели работы с авиационным контентом отражает общий тренд туристической отрасли — миграцию крупных операторов и агентств к прямым интеграциям с авиакомпаниями.

СИГ даёт туроператорам и турагентам гибкую технологическую основу для дальнейшего развития бизнеса в новых технологических условиях.

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«Подключение к СИГ — важный шаг для развития нашего авиационного направления. Благодаря прямому доступу к предложениям авиакомпаний наши сотрудники получают возможность работать быстрее, а клиенты — более актуальные и выгодные предложения по перелётам. Мы видим, что рынок движется в сторону прямой дистрибуции, и рады, что ОРС предлагает для этого проверенное технологическое решение», — сказал Александр Денщиков, руководитель отдела развития продаж авиаперевозок «Пегас Ритейл».

«Всё больше туроператоров и турагентств делают выбор в пользу прямых интеграций с авиакомпаниями: это даёт им контроль над издержками и скорость в адаптации под запросы клиентов. Это мировой тренд, который в России развивает ОРС. Мы рады приветствовать ООО «Пегас Ритейл» в числе партнёров», — отметил Игорь Константинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОРС.

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