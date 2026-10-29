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Новые возможности для ухода за одеждой: Hyundai расширяет линейку сушильных машин

Бренд Hyundai расширяет ассортимент отдельностоящих сушильных машин. Линейку дополнили две новые модели — DFE7415 с загрузкой до 7 кг и DFE8415 вместимостью до 8 кг. В новинках реализовано электронно‑механическое управление и функция отсрочки старта: сушку можно заранее запланировать на удобное время — например, на ночь. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модели оснащены тепловым насосом, 15 программами сушки и имеют класс энергоэффективности A++. Также в ассортименте бренда представлены решения с загрузкой до 10 кг. Сушильные машины для удобства и экономии площади можно установить в колонну со стиральной машиной.

Одним из полезных решений в линейке сушильных машин Hyundai является технология Heat Pump (тепловой насос). Благодаря такому решению можно повторно использовать тепло в процессе сушки, повышая эффективность работы и поддерживая более щадящий температурный режим. Технология помогает бережнее и деликатнее обращаться с тканями и делает сушку более подходящей для регулярного ухода за одеждой. Кроме того, новые модели не требуют подключения к вентиляции, поэтому их можно разместить практически в любом жилом или подсобном помещении.

Новинки DFE7415 и DFE8415 представляют 15 программ сушки для разных типов белья и задач. В их числе режимы для хлопка, смешанных тканей, рубашек, спортивной, детской и верхней одежды, а также программы для постельного белья и пуховых изделий. Для деликатных вещей предусмотрена деликатная сушка, а гипоаллергенный режим, удаление шерсти, эко-, теплая и быстрая сушка расширяют возможности техники для повседневного использования.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сушильные машины постепенно становятся привычной деталью домашнего быта: все больше людей ценят возможность сэкономить время на повседневных делах и при этом бережно ухаживать за одеждой и текстилем. Поэтому мы постоянно расширяем ассортимент бытовой техники Hyundai, добавляя модели с разными функциями и характеристиками для индивидуальных потребностей каждой семьи», — сказал Александр Галкин, директор по продукту Hyundai.

Новинки уже доступны на маркетплейcах и в магазинах партнеров.

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