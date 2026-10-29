«nanoCAD Стройплощадка 26» доступна на российских операционных системах

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе «nanoCAD Стройплощадка 26» для операционных систем Astra Linux 1.7 и 1.8, «Альт» 10 и «Ред ОС 8». Новая версия позволяет проектным организациям использовать инструменты подготовки строительной документации в отечественной программной среде. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

«nanoCAD Стройплощадка» — приложение к платформе nanoCAD, предназначенное для разработки графической и текстовой документации в составе проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). Решение объединяет инструменты календарного планирования, подбора строительной техники и расчёта потребности в ресурсах.

Функциональные возможности «nanoCAD Стройплощадка 26»

В новой версии усовершенствованы инструменты календарного планирования. Приложение автоматически устанавливает логические связи между работами в выбранной подгруппе, что упрощает формирование графиков и сокращает количество ручных операций.

Изменения также затронули работу со строительной техникой. При назначении на работу расценки из государственных элементных сметных норм (ГЭСН) соответствующая техника автоматически добавляется в перечень ресурсов с сохранением исходного наименования. Кроме того, реализована возможность переноса одной или нескольких позиций техники между работами.

В разделе «Связь» появились готовые линейные и точечные объекты для проектирования систем видеонаблюдения на строительной площадке.

Работа на российских операционных системах

Версия «nanoCAD Стройплощадка 26» для Linux расширяет возможности применения отечественного программного обеспечения в строительном проектировании. Привычный интерфейс и настройки облегчают переход на российские операционные системы, позволяя специалистам продолжать работу без существенного изменения сложившихся процессов. При внедрении и дальнейшей эксплуатации пользователям доступна техническая поддержка, помогающая адаптировать продукт к рабочим задачам.

«При развитии "nanoCAD Стройплощадка" мы ориентируемся прежде всего на практические задачи проектировщиков. Для нас важно, чтобы специалисты могли комфортно работать с программным обеспечением, а новые возможности продукта помогали решать повседневные задачи. Мы продолжаем совершенствовать инструменты проектирования и расширять возможности их применения, учитывая потребности пользователей и особенности работы строительных организаций», — сказал Алексей Дикалов, ведущий инженер по сопровождению продукта «Нанософт».

Бесплатная пробная версия

Для знакомства с возможностями «nanoCAD Стройплощадка 26» пользователям доступна бесплатная пробная версия с полным функционалом сроком на 30 дней. Подробнее о возможностях продукта и условиях получения пробной версии — на официальном сайте компании «Нанософт».