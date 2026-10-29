MWS AI и ГК Luxms заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Группа компаний Luxms, разработчик российской платформы бизнес-аналитики Luxms BI и платформы Luxms AI для создания корпоративных ИИ-агентов, и MWS AI (входит в «МТС Web Services»), разработчик решений для создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, заключили партнерское соглашение. Компании объединяют экспертизу, чтобы предложить заказчикам корпоративные ИИ-сценарии на базе российского стека технологий. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Luxms AI позволяет создавать, безопасно запускать и сопровождать ИИ-агентов, интегрировать языковые модели в корпоративные процессы и связывать их с данными и прикладными инструментами. Архитектура Luxms AI дает возможность выбирать подходящую модель под конкретную задачу, не перестраивая сами ИИ-решения – инструменты, контекст и права доступа могут оставаться прежними при смене модели.

На базе Luxms AI можно реализовывать различные сценарии, от ИИ-аналитика, который по запросу на естественном языке создает дэшборды, анализирует данные и объясняет результаты, до ИИ-агентов для автоматизации работы с отчетностью, документами и бизнес-процессами.

В рамках партнерства заказчики Luxms смогут использовать в ИИ-проектах технологии MWS AI, в том числе российские мультимодальные языковые модели Cotype, работающие с текстом и изображениями. Модели Cotype включены в реестр российского ПО, их можно разворачивать в закрытом контуре (on-premise) на инфраструктуре заказчика и дообучать на собственных данных. Это важно для компаний из госсектора, финансов, промышленности и других отраслей с повышенными требованиями к защите информации. Данные, модель и платформа остаются в периметре заказчика, а проект не зависит от зарубежных сервисов.

MWS AI развивает не только большие языковые модели, но и другие технологии искусственного интеллекта – обработку естественного языка, синтез и распознавание речи, анализ коммуникаций, а также решения для создания и управления ИИ-агентами и мультиагентными системами.

«Заказчики хотят внедрять искусственный интеллект, но не готовы передавать корпоративные данные наружу и жертвовать безопасностью. Сотрудничество Luxms с MWS AI дает бизнесу больше возможностей создавать собственные ИИ-сценарии и сохранять контроль над данными, внутри единой платформы Luxms», – сказал Егор Рогачев, руководитель направления по инновационным решениям ГК Luxms.

«Если сотрудник спрашивает, почему снизилась маржинальность или выросли затраты, ИИ должен обратиться к актуальным данным компании, сопоставить показатели, учесть права доступа и сформировать вывод, который можно проверить. Для этого нужна не только сама модель, но и среда, связывающая ее с корпоративными данными и инструментами. В рамках сотрудничества с Luxms мы планируем объединить возможности наших моделей Cotype с агентной платформой партнера. Важное преимущество такой архитектуры — возможность выбирать, обновлять и заменять модели без перестройки всего бизнес-сценария», — отметила Ирина Янова, ведущий менеджер по работе с партнерами MWS AI.

Сотрудничество компаний не ограничивается направлением искусственного интеллекта. MWS AI внедрила Luxms BI для собственной управленческой аналитики – для анализа финансовых и операционных показателей. В рамках проекта специалисты Luxms организовали многослойное хранилище данных и помогли настроить выгрузку отчетности из разнородных источников в единое КХД.

Решение позволяет оперативно отслеживать отклонения от бюджета, анализировать выручку и маржинальность в разрезе портфелей и продуктов, а также контролировать динамику ключевых показателей. Отдельно в системе реализовано направление HR-аналитики.