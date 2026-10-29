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«М.Видео запускает услугу аренды техники

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно с сервисом Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. Об этом CNews сообщил представитель «М.Видео».

В рамках партнерства «М.Видео» передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri. Новый сервис позволяет пользоваться необходимыми устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их, или провести тест девайса для последующего прямого приобретения.

В первую очередь «М.Видео» планирует предоставлять для аренды ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Клиентам также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли.

Андрей Агапов, руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео», сказал: «Мы развиваем сервисное направление «М.Видео», чтобы клиенты могли решать больше задач, связанных с техникой, в рамках одной экосистемы. Аренда — это удобный вариант, когда устройство нужно на ограниченный срок, для конкретной задачи или чтобы протестировать новую технологию перед покупкой. Кроме того, такой формат позволяет продлевать жизненный цикл восстановленной техники и эффективнее использовать устройства, которые сохраняют свою функциональность. Вместе с Pauri мы развиваем новый для наших клиентов сценарий взаимодействия с техникой, дополняющий привычную покупку».

Арендовать технику можно без залога и оформления кредита, оплачивая пользование небольшими платежами за фиксированный период. Сервис предлагает гибкие программы аренды и подписки, а также возможность выкупить устройство и оставить его себе. Формат подходит для разных ситуаций: например, можно взять моющий пылесос для генеральной уборки, игровую приставку на выходные, ноутбук на время ремонта собственного устройства или протестировать флагманский смартфон перед покупкой.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается. Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери — домой, на работу или на площадку проведения мероприятия. При необходимости предусмотрены настройка, подключение и обучение работе с устройством. По окончании срока аренды технику можно вернуть или продлить срок пользования.

В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате — в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов Pauri в розничном магазине «М.Видео» в одной из трафиковых локаций в Москве. Решение будет зависеть от результатов тестирования онлайн-модели и востребованности сервиса у клиентов.

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