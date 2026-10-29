«М.Видео запускает услугу аренды техники

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно с сервисом Pauri впервые запускает аренду электроники и бытовой техники на сайте компании. Об этом CNews сообщил представитель «М.Видео».

В рамках партнерства «М.Видео» передает для аренды собственную восстановленную технику, а Pauri обеспечивает оформление заказов и обслуживание клиентов. Также сотрудничество предполагает возможность аренды техники из всего ассортимента Pauri. Новый сервис позволяет пользоваться необходимыми устройствами в течение определенного срока без необходимости покупать их, или провести тест девайса для последующего прямого приобретения.

В первую очередь «М.Видео» планирует предоставлять для аренды ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Клиентам также доступен весь ассортимент Pauri, включая телевизоры, проекторы, караоке-системы, моющие и роботизированные пылесосы, отпариватели, оргтехнику, умные очки, VR-устройства и портативные игровые консоли.

Андрей Агапов, руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео», сказал: «Мы развиваем сервисное направление «М.Видео», чтобы клиенты могли решать больше задач, связанных с техникой, в рамках одной экосистемы. Аренда — это удобный вариант, когда устройство нужно на ограниченный срок, для конкретной задачи или чтобы протестировать новую технологию перед покупкой. Кроме того, такой формат позволяет продлевать жизненный цикл восстановленной техники и эффективнее использовать устройства, которые сохраняют свою функциональность. Вместе с Pauri мы развиваем новый для наших клиентов сценарий взаимодействия с техникой, дополняющий привычную покупку».

Арендовать технику можно без залога и оформления кредита, оплачивая пользование небольшими платежами за фиксированный период. Сервис предлагает гибкие программы аренды и подписки, а также возможность выкупить устройство и оставить его себе. Формат подходит для разных ситуаций: например, можно взять моющий пылесос для генеральной уборки, игровую приставку на выходные, ноутбук на время ремонта собственного устройства или протестировать флагманский смартфон перед покупкой.

Чтобы оформить аренду, клиент оставляет заявку, после чего менеджер Pauri связывается с ним, помогает подобрать устройство и объясняет условия. Затем заказ оформляется онлайн и подтверждается. Получить технику можно в офисе Pauri или заказать доставку до двери — домой, на работу или на площадку проведения мероприятия. При необходимости предусмотрены настройка, подключение и обучение работе с устройством. По окончании срока аренды технику можно вернуть или продлить срок пользования.

В дальнейшем партнеры рассматривают возможность расширения проекта в офлайн-формате — в частности, запуска пилотного корнера или пункта выдачи заказов Pauri в розничном магазине «М.Видео» в одной из трафиковых локаций в Москве. Решение будет зависеть от результатов тестирования онлайн-модели и востребованности сервиса у клиентов.