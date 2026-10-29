МТС запустила сеть LTE на пути к Шаман-Горе

МТС включила сеть LTE в селе Хилогосон. Теперь жители села могут пользоваться стабильно высокими скоростями мобильного интернета, в том числе туристы, которые приезжают посетить центр бурятской культуры «Баяр-Хила» и направляющиеся в археологический и сакральный комплекс Улан-Хада (Шаман-Гора). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС запустила базовую станцию в селе Хилогосон Хилокского округа, которое находится на федеральной трассе «Байкал». Новое оборудование обеспечило сетью LTE всю территорию села, где проживает около 200 человек и расположены школа, библиотека, фельдшерский пункт и центр бурятской культуры «Баяр Хила». Центр ведет активную работу по популяризации бурятской культуры: организует мастер-классы и традиционные праздники.

Недалеко от села Хилогосон расположена группа скал с петроглифами (наскальными рисунками). На одной из них древний художник изобразил более 40 фигур животных – предположительно бизонов, – несколько людей и собаку. Композиция представляет яркий сюжет из жизни человека того времени, а современные ученые считают эти изображения уникальными для всего региона. Мобильные интернет МТС поможет туристам проложить маршрут к Шаман-Горе и разместить в соцсетях фотографии живописного вида на долину рек Арей и Хангил, на вершины Малханского хребта и фрагменты наскальных рисунков.

«Голосовая связь и скоростной мобильный интернет крайне важны для проведения этнографических и археологических работ, изучения древней и средневековой истории края. Научные работники и исследователи могут оцифровывать находки, загружать данные в сетевые хранилища и обмениваться информацией с коллегами. Также связь необходима сельчанам для доступа к современным цифровым ресурсам: онлайн-образованию, сервисам профильных служб и организаций, решению повседневных хозяйственных и бытовых вопросов», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.