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МТС запустила 5G во Владимирской области

МТС объявила о запуске 5G во Владимирской области. Новый стандарт связи развёрнут на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких городских локациях Владимира, а также в Боголюбово.

Во Владимире сеть 5G МТС запущена в точках притяжения жителей и вблизи социальных объектов города: в Центральном парке культуры и отдыха, в районе Областной клинической больницы и Колледжа культуры и искусства. Сеть нового поколения накрыла также и несколько торговых центров Владимира – «Мегаторг» и «КрейсеR». Кроме того, 5G стал доступен в Боголюбово вблизи знаковых исторических достопримечательностей – Боголюбского монастыря и Лестничной башни дворца Андрея Боголюбского.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

МТС начала поэтапное развёртывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Инфраструктура МТС во Владимирской области была заранее готова к запуску сети нового поколения за счет установки оборудования формата 5G-ready. И теперь мы можем оперативно разворачивать сеть на имеющихся частотах LTE. Новый стандарт связи может выступить инфраструктурным фундаментом для цифровой трансформации региона, развития элементов “умного города” и внедрения инноваций в производственной сфере», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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